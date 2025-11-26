Acasă » Știri » Alimentul pe care Culiță Sterp nu mai vrea să îl mănânce în viața lui! I se trage de când a fost la Survivor România

Alimentul pe care Culiță Sterp nu mai vrea să îl mănânce în viața lui! I se trage de când a fost la Survivor România

26/11/2025
Alimentul pe care Culiță Sterp nu mai vrea să îl mănânce în viața lui! I se trage de când a fost la Survivor România
Alimentul pe care Culiță Sterp nu mai vrea să îl mănânce în viața lui. Sursă: Arhivă Cancan
Competiția Survivor a reprezentat o adevărată provocare pentru Culiță Sterp. Artistul a rămas cu ”sechele” după participarea în concurs și nu mai poate să consume niciodată un aliment. Tu despre ce crezi că e vorba? Află în articol răspunsul!

Survivor România este o competiție care îi pune pe concurenți în dificultăți prin care nu s-ar fi gândit niciodată că vor trece. Pe lângă probele fizice dificile la care aceștia sunt supuși, ei trebuie să reziste și fără să mănânce. Ei bine, acest aspect l-a afectat cel mai tare pe Culiță Sterp.

Alimentul de care Culiță Sterp nu mai vrea să audă

Recent, artistul l-a filmat pe fiul lui într-un supermarket, pentru că alegerea pe care Milan a făcut-o i-a stârnit amintiri neplăcute. Copilul a vrut o nucă de cocos, iar Culiță Sterp a mărturisit că nu mai poate consuma așa ceva după chinurile prin care a trecut la Survivor România, atunci când nu mânca decât nuci de cocos. Mai mult, el a amintit de momentul în care a mâncat din gunoaie.

„Uitați ce mă pune să-i cumpăr nucă de cocos. Tu nu știi că eu sunt sătul de nuci de cocos, că am mâncat de astea când am fost la Survivor, jumătate de an, numai nuci de cocos am mâncat, de mi-au ieșit pe ochi. Când erai tu la mami în burtă, știi? Numai de astea am mâncat. (…) Să nu le mai văd. Asta era mâncarea mea acolo. Și mai găsam la gunoaie. Și din gunoaie ai mâncat, tată, ți-am zis?”, a spus Culiță.

După cum vă spuneam, el a menționat și momentul în care foamea l-a împins să mănânce resturi din gunoi. La scurt timp după plecarea din cadrul show-ului de la Pro TV, Culiță Sterp a făcut un vlog în care a povestit cât de greu i-a fost în junglă și a mărturisit că a simțit pe propria piele ce înseamnă lupta pentru supraviețuire.

„N-am crezut că o să mănânc din gunoaie. La Survivor mi-am demonstrat abilitatea asta. La jocuri când mergeam mai era câte un tomberon pe dreapta, pe care nu-l observau (n.r – cei din echipa de producție) și mă uitam în el. Țin minte că am reușit de câteva ori și am luat ce rămânea pe acolo.

Am prins o dată o caserolă, mă uit în ea și avea orez cu linte sau chifteluțe. Nu mi-a păsat că mirosea, am băgat amândouă mâinile și dă-i. Înghițeam doar ca să am ceva în stomac. Doamne Dumnezeule! Sunt niște lucruri pe care în viața reală nu le-ai fi făcut niciodată, să mergi să cauți, să mănânci din gunoaie.”, a spus Culiță Sterp în vlogul său de pe Youtube.

×