Soția lui Culiță Sterp a dat lovitura în afaceri! Firma Danielei Iliescu învârte banii cu lopata: „Pentru doamnele care spun că nu muncesc”

Cine spune că o femeie care are doi copii de crescut și un soț celebru nu face nimic, se înșală! Este și cazul Danielei Iliescu, soția lui Culiță Sterp. După ce a fost acuzată de mai multe ori că nu muncește, influencerița a venit cu dovada negru pe alb. Are două firme și se bucură de un real succes. Toate detaliile le afli în articol!

Daniela Iliescu și Culiță Sterp formează o căsnicie fericită de ani de zile și au împreună doi copii minunați. Influencerița poate spune că a dat lovitura pe toate planurile, asta pentru că nici pe parte profesională nu stă rău deloc, chiar dacă își dedică majoritatea timpului celor doi copii.

Daniela Iliescu a dat lovitura cu afacerea ei

Soția artistului a postat recent două imagini din care reiese că a fost premiată pentru una din firmele pe care le deține. Daniela Iliescu deține două afaceri. Prima firmă se ocupă cu vânzarea de haine, iar cea de-a doua se ocupă cu ”publicitate și activități de studiere a pieței”.

Pentru că a primit mai multe critici legate de faptul că nu muncește, Daniela Iliescu a vrut să demonstreze că lucrurile nu stau deloc așa. Cea de-a doua firmă a influenceriței se află în al treilea an de activitate și se bucură de succes.

„Las și eu asta aici pentru doamnele care spun că nu muncesc nimic. Un mic rezultat pentru munca mea din online, ca să aveți ce povesti la cafea, în weekend”, a scris Daniela Iliescu pe Instagram.

Astfel, familia Culiță nu este întreținută doar de succesul artistului, ci și de încasările Danielei. Vezi numai în GALERIA FOTO ce cifră de afaceri a avut soția lui Culiță pentru anii 2023 și 2024.

