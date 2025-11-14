Daniela Iliescu a cumpărat un apartament doar de dragul bonei pe care urmează să o angajeze. Are o ”bijuterie” de terasa

Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp, le-a arătat urmăritorilor săi în mediul online locul în care urmează să locuiască viitoarea bonă a copiilor săi. Aceasta a cumpărat un apartament micuț, dar extrem de cochet, care se află chiar lângă locuința celor doi.

Daniela Iliescu a mărturisit că, în prezent, acest apartament este folosit doar pentru a depozita anumite lucruri, dar își dorește să îl amenajeze și să aducă foarte multe schimbări. Ea a precizat că își dorește să înceapă redecorarea pentru a crea un spațiu relaxant, în special pentru bona copiilor, care urmează să se alăture familiei în luna martie.

Cum arată apartamentul Danielei Iliescu, pe care l-a cumpărat pentru bona sa

Apartamentul are o bucătărie open space, un dormitor, o baie și o terasă spectaculoasă, pe care vrea să o amenajeze cu gust. Chiar dacă locuința nu este extrem de mare, aceasta se face remarcată prin rafinament și atenția sporită la detalii, semn că, atât Daniela, cât și Culiță Sterp, își doresc să asigure confortul viitoarei lor bone, cea care se va ocupa de micuții lor.

„Haideți să vă arăt apartamentul ăsta. V-am spus că am luat un apartament, lângă noi, cu terasă faină. Pe care îl păstrăm așa, vrem să ne mai depozităm din lucruri și pentru când va veni filipineza noastră. Nu e foarte mare, cât trebuie. Dormitor și o baie, și vreau să mă apuc să-l fac frumos. O să iau perdele aici, husă de pat, decorațiuni, chestii pentru bucătărie. O să vă arăt cum redecorez aici.”, a spus Daniela, pe Instagram.

Daniela Iliescu și Culiță Sterp trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani de zile. Aceștia au împreună doi copii, o fetiță și un băiețel, pe care îi cresc cu multă dragoste. La începutul lunii martie, soția artistului a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, mult iubită și extrem de dorită. Cei doi au întâmpinat venirea pe lume a micuței alături de fiul lor, Milan, și au împărtășit momentul emoționant pe o rețea de socializare. Mai în glumă, mai în serios, Culiță le-a spus prietenilor virtuali că nu au de gând să se oprească aici și că își mai doresc copii.

Cântărețul din România care și-a cerut soția de… soție, din nou! „Ca să fiu sigur”

Ileana Sterp și-a cumpărat casă fix lângă mama Geta. Primele imagini cu locuința tradițională