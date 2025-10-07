Cântărețul din România care și-a cerut soția de... soție, din nou! „Ca să fiu sigur”

Culiță Sterp și-a făcut curaj și a îngenuncheat în fața Danielei Iliescu. După 6 ani de relație, artistul și-a cerut din nou partenera de soție, însă, de data aceasta, inelul a fost înlocuit un o altă bijuterie. Imaginile s-au viralizat pe rețelele de socializare.

Culiță Sterp și Daniela Iliescu au devenit oficial soț și soție în urmă cu fix un an. Cei doi au pus la cale o nuntă secretă și tot atunci au anunțat că vor deveni părinți pentru a doua oară – vezi AICI, iar de curând, artistul a simțit nevoia să reîmprospăteze legătura dintre ei cu – mai în glumă, mai în serios – o nouă cerere în căsătorie.

Culiță Sterp, gest emoționant pentru Daniela Iliescu

Gestul plin de emoție a avut loc chiar de ziua de naștere a Danielei. Pentru că astfel ocazie nu avea cum să treacă pur și simplu, Culiță Sterp și-a dus soția într-o vacanță în afara țării. Imediat cum s-au cazat în camera de hotel, artistul nu a mai avut răbdare și și-a pus la cale planul romantic.

Pentru că tot este la modă în rândul celebrităților, printre alte flori, cadouri scumpe și atenții, artistul s-a așezat în genunchi, și-a cerut iubita din nou de soție și – în schimbul clasicului inel de logodnă – i-a oferit parteneri sale un… ceas.

”De ziua ei, am mai cerut-o o dată, ca să fiu sigur. La mulți ani, iubirea mea! Cine s-ar fi gândit că fata aia cu care împărțeam clasa în liceu o să-mi devină soție și mamă pentru cei mai frumoși copii ai noștri? Ești sufletul casei, bucuria copiilor și nervii mei… dar și liniștea mea. Te iubesc mult și îți doresc să fii mereu fericită, că dacă ești tu bine, suntem toți bine! Știu că de la mine nu îți dorești cadouri materiale, că mereu îmi spui că cel mai mare cadou pentru tine este timpul meu petrecut cu voi și să îmi iau mai puțin de cântat, dar nici nu puteam să vin cu mâna goală de ziua ta, am făcut și eu ce am putut. La mulți ani încă o dată și Dumnezeu să ne ajute să rămânem mereu așa, toată viața”, a spus Culiță Sterp pe o TikTok.

Culiță Sterp și Adriana Iliescu, părinți pentru a doua oară

La începutul lunii martie, Culiță Sterp și Adriana Iliescu au devenit părinți pentru a doua oară. Soția artistului a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, mult iubită și extrem de dorită. Cei doi au întâmpinat venirea pe lume a micuței alături de fiul lor, Milan, și au împărtășit momentul emoționant pe o rețea de socializare. Mai în glumă, mai în serios, Culiță le-a spus prietenilor virtuali că nu au de gând să se oprească aici.

„Astazi, 03.03.2025 am devenit părinți pentru a doua oară! A venit pe lume prințesa noastră. Baaaaaaa îmi vine să urlu de bucurie nu mai pot ce stare am. Deci e o frumusețe rară! Buzele mari ca taică-su și maică-sa, urechiușele mici, pielea creolă…doamne, îmi vine să o mănânc….am o stare de îmi vine să sun pe toată lumea să dau vestea dar mai bine vă dau vestea aici ca să aflați toți ca sunt cel mai fericit tată din lume! Te iubesc @daniela.iliescu ești cea mai bună mamă, soție, iubită, prietenă, și tovarășul meu de drum pentru toată viața! Îți mulțumesc ca m-ai făcut iar cel mai fericit! Dar vezi că nu ne oprim aici 😂🤍”

