Carmen de la Sălciua, pedepsită de Dumnezeu?! Dezvăluiri care-ți vor face pielea de găină! Mama ei… A prevestit moartea tatălui!

Carmen de la Sălciua trece printr-o perioadă plină de emoții – fericire, dar și durere… Artista a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre pierderea celui mai important om din viața ei, tatăl, dar și despre dorința sa arzătoare de a deveni mamă. Vedeta în vârstă de 36 de ani este o femeie împlinită cam pe toate planurile: cariera ei a ajuns la cote maxime, îl are alături pe Marian, bărbatul care o iubește și o face fericită, dar are un gol imens în inimă. Artista își dorește să devină mamă de ani buni, dar acest vis nu s-a realizat! Cel puțin, pentru moment!

Carmen de la Sălciua este copleșită de durere după moartea tatălui, unul dintre cei mai importanți oameni din viața ei. Bărbatul s-a stins din viață pe data de 12 iunie 2025, lăsând în urmă o suferință nemărginită.

Mama artistei a prevestit moartea fostului soț!

Părinții cântăreței au divorțat în urmă cu mulți ani de zile, pe când ea și sora ei erau doar niște copile. Chiar și așa, cei doi și-au purtat respectul, însă comunicarea nu era punctul lor forte. Dar ca printr-o minune, înainte de moartea tatălui, mama artistei a lăsat deoparte trecutul și a fost deschisă să comunice cu fostul ei soț, de parcă ar fi prevestit că aveau să fie ultimele lui zile în viață.

„Încercăm să trecem peste moartea tatălui. Nimic nu-l va mai putea aduce înapoi. Parinții mei au fost divorțați, dar mama a fost la înmormântare și ne-a fost alături. Din iubirea lor, au apărut pe lume două fetițe. Chiar dacă această iubire s-a stins, cred că a rămas respectul unul față de celălalt, de dragul nostru. Și ca niciodată, chiar în ultima perioadă, înainte de deces, mama începuse să comunice mai des cu tata și îi ura de sănătate”, a declarat Carmen de la Sălciua.

Cu bune și cu rele, viața merge înainte, iar astăzi este o zi importantă pentru familia lui Carmen de la Sălciua. Sora ei își serbează ziua de naștere, și să nu uităm, tânăra a fost cerută în căsătorie recent, într-un restaurant din Grecia. Iar artista a complotat cu viitorul ei cumnat!

„A fost cerută în Grecia, s-a ocupat viitorul meu cumnat. Eu știam dinainte cu 3 luni că o să o ceară. Am ținut secretul cu greu. Ea își dorea treaba asta, își dorește să fie căsătorită în fața lui Dumnezeu. A cerut-o într-un restaurant din Grecia. A fost foarte surprinsă. Ea vorbea cu el despre faptul că, la fel ca și mine, vrea să fie totul în intimitate, cu puțini oameni. Este o persoană destul de discretă. Sergiu, logodnicul ei, voia să facă asta de față cu mai multă lume, iar ea nu este genul să îi placă surprizele. Mai bine ceva discret”, a mai spus fosta soție a lui Culiță Sterp pentru CANCAN.RO.

Carmen de la Sălciua nu vrea să fie nașa de cununie a surorii sale!

După ce sora artistei a fost cerută în căsătorie, toată lumea se așteaptă să fie Carmen nașă de cununie. Ei bine, vedeta nu este în totalitate de acord cu această părere, iar motivul este incredibil!

„Eu nu prea cred în nășia dintre frați și surori. Eu sunt sora ei, nu pot fi și nașa ei. Ea va alege. Dacă se gândește la noi în privința nășitului, acceptăm, dar dacă nu se gândește, nu va fi nicio problemă. Pentru că, indiferent, eu îi voi fi alături, căci sunt sora ei. Ar fi cam ciudat să fiu și soră și nașă”, ne-a dezvăluit Carmen, în exclusivitate.

Carmen de la Sălciua a vorbit și despre dorința arzătoare de a deveni mamă. La vârsta de 36 de ani, vedeta a găsit explicația uluitoare pentru care crede că nu i s-a îndeplinit acest vis.

„Despre copil nu știu ce să zic. Răspunsul este acolo sus! Când dorește Dumnezeu, noi vom fi pregătiți. Sau poate nu suntem pregătiți. Poate din cauza asta nu ne dă un copil. E lucrul care îmi lipsește. Mă împlinește faptul că îmi merge bine în carieră, dar aș vrea să știu că muncesc pentru copilul meu. Dacă o să fiu mătușă întâi m-aș bucura foarte tare. Între mine și sora mea nu există concurență”, a mai spus Carmen de la Sălciua pentru CANCAN.RO.

Carmen de la Sălciua si Marian Corcheș formează un cuplu din 2021, iar la doar un an de la relație, cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Acum, cea mai mare dorință a lor este să aducă pe lume un copilaș. Cei doi au trecut prin mai multe momente dificile și le-au depășit cu brio. Se va clătina oare iubirea lor în fața visului de a avea un copil? Rămâne de văzut. Cert este că în viața artistei mereu apar surprize!

