Acasă » Exclusiv » Carmen de la Sălciua, pedepsită de Dumnezeu?! Dezvăluiri care-ți vor face pielea de găină! Mama ei… A prevestit moartea tatălui!

Carmen de la Sălciua, pedepsită de Dumnezeu?! Dezvăluiri care-ți vor face pielea de găină! Mama ei… A prevestit moartea tatălui!

De: Rebeka Pascu 21/08/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Carmen de la Sălciua trece printr-o perioadă plină de emoții – fericire, dar și durere… Artista a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre pierderea celui mai important om din viața ei, tatăl, dar și despre dorința sa arzătoare de a deveni mamă. Vedeta în vârstă de 36 de ani este o femeie împlinită cam pe toate planurile: cariera ei a ajuns la cote maxime, îl are alături pe Marian, bărbatul care o iubește și o face fericită, dar are un gol imens în inimă. Artista își dorește să devină mamă de ani buni, dar acest vis nu s-a realizat! Cel puțin, pentru moment!

Carmen de la Sălciua este copleșită de durere după moartea tatălui, unul dintre cei mai importanți oameni din viața ei. Bărbatul s-a stins din viață pe data de 12 iunie 2025, lăsând în urmă o suferință nemărginită.

Carmen de la Sălciua și-a înmormântat tatăl. Sursa foto: social media

Mama artistei a prevestit moartea fostului soț!

Părinții cântăreței au divorțat în urmă cu mulți ani de zile, pe când ea și sora ei erau doar niște copile. Chiar și așa, cei doi și-au purtat respectul, însă comunicarea nu era punctul lor forte. Dar ca printr-o minune, înainte de moartea tatălui, mama artistei a lăsat deoparte trecutul și a fost deschisă să comunice cu fostul ei soț, de parcă ar fi prevestit că aveau să fie ultimele lui zile în viață.

„Încercăm să trecem peste moartea tatălui. Nimic nu-l va mai putea aduce înapoi. Parinții mei au fost divorțați, dar mama a fost la înmormântare și ne-a fost alături. Din iubirea lor, au apărut pe lume două fetițe. Chiar dacă această iubire s-a stins, cred că a rămas respectul unul față de celălalt, de dragul nostru. Și ca niciodată, chiar în ultima perioadă, înainte de deces, mama începuse să comunice mai des cu tata și îi ura de sănătate”, a declarat Carmen de la Sălciua.

Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii vor avea parte de schimbări profund pozitive în viața lor
Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii...
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat....

Cu bune și cu rele, viața merge înainte, iar astăzi este o zi importantă pentru familia lui Carmen de la Sălciua. Sora ei își serbează ziua de naștere, și să nu uităm, tânăra a fost cerută în căsătorie recent, într-un restaurant din Grecia. Iar artista a complotat cu viitorul ei cumnat!

Carmen de la Sălciua și sora ei (foto: Instagram)

„A fost cerută în Grecia, s-a ocupat viitorul meu cumnat. Eu știam dinainte cu 3 luni că o să o ceară. Am ținut secretul cu greu. Ea își dorea treaba asta, își dorește să fie căsătorită în fața lui Dumnezeu. A cerut-o într-un restaurant din Grecia. A fost foarte surprinsă. Ea vorbea cu el despre faptul că, la fel ca și mine, vrea să fie totul în intimitate, cu puțini oameni. Este o persoană destul de discretă. Sergiu, logodnicul ei, voia să facă asta de față cu mai multă lume, iar ea nu este genul să îi placă surprizele. Mai bine ceva discret”, a mai spus fosta soție a lui Culiță Sterp pentru CANCAN.RO.

Carmen de la Sălciua nu vrea să fie nașa de cununie a surorii sale!

După ce sora artistei a fost cerută în căsătorie, toată lumea se așteaptă să fie Carmen nașă de cununie. Ei bine, vedeta nu este în totalitate de acord cu această părere, iar motivul este incredibil!

„Eu nu prea cred în nășia dintre frați și surori. Eu sunt sora ei, nu pot fi și nașa ei. Ea va alege. Dacă se gândește la noi în privința nășitului, acceptăm, dar dacă nu se gândește, nu va fi nicio problemă. Pentru că, indiferent, eu îi voi fi alături, căci sunt sora ei. Ar fi cam ciudat să fiu și soră și nașă”, ne-a dezvăluit Carmen, în exclusivitate.

Carmen de la Sălciua a vorbit și despre dorința arzătoare de a deveni mamă. La vârsta de 36 de ani, vedeta a găsit explicația uluitoare pentru care crede că nu i s-a îndeplinit acest vis.

Carmen de la Sălciua și soțul ei, (sursă - social media).
Carmen de la Sălciua își dorește să devină mamă (sursă – social media).

„Despre copil nu știu ce să zic. Răspunsul este acolo sus! Când dorește Dumnezeu, noi vom fi pregătiți. Sau poate nu suntem pregătiți. Poate din cauza asta nu ne dă un copil. E lucrul care îmi lipsește. Mă împlinește faptul că îmi merge bine în carieră, dar aș vrea să știu că muncesc pentru copilul meu. Dacă o să fiu mătușă întâi m-aș bucura foarte tare. Între mine și sora mea nu există concurență”, a mai spus Carmen de la Sălciua pentru CANCAN.RO.

Carmen de la Sălciua si Marian Corcheș formează un cuplu din 2021, iar la doar un an de la relație, cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Acum, cea mai mare dorință a lor este să aducă pe lume un copilaș. Cei doi au trecut prin mai multe momente dificile și le-au depășit cu brio. Se va clătina oare iubirea lor în fața visului de a avea un copil? Rămâne de văzut. Cert este că în viața artistei mereu apar surprize!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Fierbe lumea interlopă! Liderul Cocalarilor i-a dat rușinică lui Cezar Petcu, ”ginerele” lui Sile Cămătaru, cel care l-a ”masacrat” pe Bebino
Exclusiv
Fierbe lumea interlopă! Liderul Cocalarilor i-a dat rușinică lui Cezar Petcu, ”ginerele” lui Sile Cămătaru, cel care l-a…
Circuitul RXF se cutremură! A ”comis-o” cu o minoră! ”Am vorbit cu părinții fetei!”
Exclusiv
Circuitul RXF se cutremură! A ”comis-o” cu o minoră! ”Am vorbit cu părinții fetei!”
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
Mediafax
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii vor avea parte de schimbări profund pozitive în viața lor
Gandul.ro
Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii...
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă!...
Tipul de legumă care face minuni împotriva cancerului. Câte grame din aceste plante miraculoase trebuie să mâncăm zilnic
Adevarul
Tipul de legumă care face minuni împotriva cancerului. Câte grame din aceste plante...
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”....
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Mediafax
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Parteneri
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o...
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Click.ro
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în...
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
WOWBiz.ro
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte...
Legătura ciudată dintre Vladimir Putin și o tânără de 17 ani care a pozat într-un calendar erotic
Antena 3
Legătura ciudată dintre Vladimir Putin și o tânără de 17 ani care a pozat într-un...
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Digi 24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui...
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”
Digi24
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au...
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul...
Un renumit designer din Italia a murit după ce s-a ciocnit cu un camion condus de un român! Cum s-a petrecut întreaga tragedie
kanald.ro
Un renumit designer din Italia a murit după ce s-a ciocnit cu un camion condus...
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc:
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita...
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
kfetele.ro
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui...
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
WOWBiz.ro
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1!...
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
go4it.ro
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
„Vă închid telefonul!” Mihai Rotaru, reacție șoc în direct, imediat după golul marcat de FCSB la Aberdeen
Fanatik.ro
„Vă închid telefonul!” Mihai Rotaru, reacție șoc în direct, imediat după golul marcat de FCSB...
Singurele zodii care atrag prosperitatea și norocul în viața lor după 22 august. Momente de vis, împăcări și reușite mari pentru ele
Fanatik.ro
Singurele zodii care atrag prosperitatea și norocul în viața lor după 22 august. Momente de...
ITP 2025. Reguli pentru inspecția tehnică periodică. Nu o poți face la orice stație ITP
Capital.ro
ITP 2025. Reguli pentru inspecția tehnică periodică. Nu o poți face la orice stație ITP
Răsturnare de situație în cazul iubiților care s-au sinucis pe A1: Nu a vrut să moară, dar a forțat-o iubitul!!!. Ultimele imagini cu Georgiana în viață VIDEO
Romania TV
Răsturnare de situație în cazul iubiților care s-au sinucis pe A1: Nu a vrut să...
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Go4Games
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Adevărul despre Călin Georgescu. Un prieten dezvăluie totul: Ne-a turnat. Nu era cu toate țiglele pe casă
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Un prieten dezvăluie totul: Ne-a turnat. Nu era cu toate țiglele...
Codul Muncii, rescris. Modificări cu impact direct asupra angajaților și angajatorilor
evz.ro
Codul Muncii, rescris. Modificări cu impact direct asupra angajaților și angajatorilor
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
Gandul.ro
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație...
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
as.ro
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag...
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust...
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
radioimpuls.ro
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare...
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după umilința cu Hacken! Exclusiv
Fanatik.ro
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după umilința cu Hacken! Exclusiv
Voyo a comis-o iar! Românii, furioși pe valul de mesaje cu erori la Aberdeen – FCSB! Răspuns sec al platformei Pro TV
Fanatik.ro
Voyo a comis-o iar! Românii, furioși pe valul de mesaje cu erori la Aberdeen –...
Știrile zilei, 18 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 18 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Filmul de pe NETFLIX care te ține cu ochii lipiți de ecran! A luat cu asalt topurile din România
Filmul de pe NETFLIX care te ține cu ochii lipiți de ecran! A luat cu asalt topurile din România
Fierbe lumea interlopă! Liderul Cocalarilor i-a dat rușinică lui Cezar Petcu, ”ginerele” lui Sile ...
Fierbe lumea interlopă! Liderul Cocalarilor i-a dat rușinică lui Cezar Petcu, ”ginerele” lui Sile Cămătaru, cel care l-a ”masacrat” pe Bebino
Turiști revoltați după ce au primit nota de plată la un bar din Italia. IREAL pentru ce anume au ...
Turiști revoltați după ce au primit nota de plată la un bar din Italia. IREAL pentru ce anume au fost taxați suplimentar
Circuitul RXF se cutremură! A ”comis-o” cu o minoră! ”Am vorbit cu părinții fetei!”
Circuitul RXF se cutremură! A ”comis-o” cu o minoră! ”Am vorbit cu părinții fetei!”
Dan Negru, prezentatorul de la Kanal D, hărțuit! A scăpat după trei luni: l-a ”spart” cu spumă ...
Dan Negru, prezentatorul de la Kanal D, hărțuit! A scăpat după trei luni: l-a ”spart” cu spumă de bărbierit!
Marius, un român de doar 36 de ani, a murit în timp ce se plimba cu bicicleta electrică. Cum s-a produs ...
Marius, un român de doar 36 de ani, a murit în timp ce se plimba cu bicicleta electrică. Cum s-a produs tragedia
Vezi toate știrile
×