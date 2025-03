Culiţă Sterp şi fosta soţie, întâlnire de gradul zero! Carmen de la Sălciua, replică usturătoare, după ce a fost luată-n vizor: “M-am săturat”

Carmen de la Sălciua dă de pământ cu oamenii care aruncă păreri nefondate pe rețelele de socializare. Îndrăgita artistă a fost ținta unor acuzații grave din partea celor care o urmăresc, iar în exclusivitate pentru CANCAN.RO, bruneta lămurește întreaga situație. Totul a pornit de la un eveniment caritabil, acolo unde interpreta de muzică de petrecere a fost invitată să cânte. A acceptat imediat propunerea, care a venit din partea organizatorilor, încântată de faptul că poate ajuta prin intermediul meseriei sale. Este inevitabil ca la anumite evenimente, vedeta să se întâlnească și cu fostul soț, Culiță Sterp, ambii având aceeași meserie și interpretând același stil muzical. Însă „păreriștii” s-au inflamat imediat prin comentarii și au acuzat-o pe artistă că l-ar copia pe fostul partener de viață.

Lucrurile s-au precipitat destul de mult după ce artista a fost invitată să cânte la un eveniment caritabil. Nici nu s-a sfârșit concertul, că urmăritorii i-au sărit în cap și i-au spus că l-ar copia pe Culiță Sterp, pentru simplul motiv că a fost și el prezent în aceeași locație. Carmen de la Sălciua nu a mai suportat toate asocierile, de care se pare că nu mai scapă, cu toate că au trecut ani buni de la separarea celor doi.

Le-a dat o replică usturătoare, nu doar pentru situația cu fostul soț, pentru că vedeta a fost luată în vizor și din cauza unei alte întâmplări. Ce s-a întâmplat, de fapt, și care este motivul pentru care unii oameni încearcă să creeze disensiuni, aflăm chiar de la artistă.

Carmen de la Sălciua a răbufnit: „Oricum aș da-o, nu e bine”

Vedeta a clarificat lucrurile și a spus că este sătulă ca unii să facă mereu asocieri cu persoanele din trecutul său. Coincidențe similare vor exista mereu, fiind inevitabile.

„Eu nu înțeleg de ce oamenii spun că eu a copia pe anumite persoane din trecutul meu, despre care m-am săturat să tot vorbesc. Noi toți suntem o mare familie, pe Instagram, iar dacă eu mă duc într-un loc, sau sunt chemată undeva, cu atât mai mult se inflamează lucrurile. Am fost chemată să cânt la un concert caritabil, iar toată lumea a spus că a mai fost și altcineva acolo. Pe mine m-au contactat organizatorii evenimentului să fac asta, iar eu am acceptat cu dragă inimă să mă duc, pentru că am putut să ajut. Iar oamenii au văzut din toată treaba asta, cum văd de fiecare dată, doar asocierea asta, de care nu mai scapă nimeni, efectiv. Nu își mai are rostul, pentru că au trecut atâția ani, nu copiază nimeni pe nimeni, ne întâlnim în anumite cercuri, la evenimente la care cântăm, asta este situația. Mi se pare că oricum aș da-o, nu e bine”, a declarat Carmen de la Sălciua pentru CANCAN.RO.

„Oamenii încearcă să dezbine relațiile”

Carmen de la Sălciua a fost deranjată și de faptul că unele persoane au acuzat-o că s-ar dezice de clinica dentară la care merge în mod regulat. Asta din pricina faptului că a mers cu soțul ei în Turcia, iar acolo și-a făcut un detartraj. Totul a degenerat, iar concluzia vedetei e simplă: oamenii fac uneori orice pentru a dezbina relații.

„M-au deranjat și comentariile astea multe, care nu au neapărat legătură cu subiectul, care încearcă să dezbine cumva relațiile. Oamenii s-au apucat să îi dea mesaje domnului doctor Jona și i-au spus că eu m-am dezis de el. Eu am specificat doar că eu am fost cu soțul meu în Turcia și mi-am făcut și eu un detartraj, iar de acolo s-au inflamat lucrurile și toată lumea mi-a spus că m-am dezis eu de clinica la care mi-am pus fațetele. Dacă mi-am făcut și eu un detartraj nu cred că era nicio problemă, la urma urmei, eu pot să mă duc și în altă parte, asta nu înseamnă că nu mai sunt prietenă cu omul respectiv, că nici nu am semnat vreun contract de exclusivitate.

Eu am fost și la nunta domnului doctor, suntem prieteni foarte buni, oamenii încearcă să stârnească tot felul de povești de genul acesta, care să dezbine, să bage râcă. Eu am vorbit cu domnul doctor după toată această situație și l-am întrebat dacă l-a deranjat ceva, mi-a spus că nu e niciun fel de problemă. E aceeași situație și dacă mergi la o clinică să-ți facă ceva la față, spre exemplu, asta nu înseamnă că nu mă pot duce și în altă parte, la urma urmei mă duc pe pielea mea”, a mai spus artista.

