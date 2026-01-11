Acasă » Știri » Gina a fost în Maldive cu mama sa, iar acum nu mai poate merge. Ce diagnostic a primit după ce picioarele i s-au albăstrit

Gina a fost în Maldive cu mama sa, iar acum nu mai poate merge. Ce diagnostic a primit după ce picioarele i s-au albăstrit

De: Andreea Stăncescu 11/01/2026 | 19:50
Gina a fost în Maldive cu mama sa, iar acum nu mai poate merge. Ce diagnostic a primit după ce picioarele i s-au albăstrit
Ce s-a întâmplat cu Gina în Maldive. Sursa foto: Freepik

O vacanță care ar fi trebuit să fie un moment de relaxare și bucurie s-a transformat într-o experiență dramatică pentru o tânără de 26 de ani. Ceea ce părea la început doar o stare de oboseală și câteva vânătăi pe corp s-a dovedit a fi o boală virală potențial periculoasă transmisă de țânțari, care i-a schimbat viața și i-a afectat sănătatea pentru aproape doi ani de la infectare.

O tânără de 26 de ani și-a văzut viața schimbată dramatic după o vacanță în Maldive, când a descoperit că suferă de o boală transmisă prin țânțari, care i-a afectat serios sănătatea și continuă să aibă efecte aproape doi ani mai târziu. La întoarcerea din călătorie, a observat vânătăi neobișnuite pe picioare și o stare de slăbiciune accentuată, simptome care inițial au fost confundate cu gripă, însă ulterior medicii au diagnosticat-o cu dengue, o infecție virală periculoasă.

Tânăra, specialistă în marketing online, plecase în Maldive împreună cu mama sa pentru o vacanță aniversară. Primele zile au decurs fără probleme, cu priveliști spectaculoase și momente de relaxare, dar starea ei a început să se deterioreze după câteva zile, când vremea s-a schimbat și au apărut dureri articulare și roșeață a pielii. Inițial a crezut că simptomele se datorează insolației sau expunerii la soare, dar acestea s-au agravat rapid, provocând amețeli și senzații de căldură intensă.

Sursa foto: Freepik

Pe parcursul escalei în Dubai, unde a făcut o oprire înainte de a se întoarce acasă, starea ei a fost evaluată de medici care i-au atribuit greșit simptomele unei gripe. După revenirea în Germania, situația s-a înrăutățit, cu pete roșii pe corp și vânătăi albastre, iar un nou consult a stabilit că era vorba despre dengue. Fiind o infecție pentru care nu există tratament specific, i s-au administrat doar calmante, iar perioada de recuperare a fost deosebit de dificilă.

„De îndată ce am ajuns în Dubai m-am simțit foarte rău. Eram amețită, abia puteam sta în picioare, se simțea ca o gripă foarte severă. Când am ajuns în Germania, aveam pete roșii pe tot corpul și vânătăi albastre pe picioare. Am mers la spital, iar medicii mi-au spus că diagnosticul din Dubai a fost greșit și că aveam, de fapt, dengue.”, a declarat Gina.

Tânăra a petrecut zece zile internată, dar a ales să continue recuperarea acasă, fiind monitorizată constant. La aproape doi ani de la îmbolnăvire, simptomele persistă: epuizare extremă, dificultăți de a se deplasa și imposibilitatea de a-și desfășura activitățile obișnuite, inclusiv sportul pe care îl practica înainte.

CITEȘTE ȘI: Prezentatoarea care s-a îmbolnăvit pe insula milionarilor! A luat ‘boala bogaților’ și e furioasă: „Mizerie. Dezastru”

Roxana Ciuhulescu, drama cumplită prin care trece la început de 2026: „Mama mea suferă de cancer”

