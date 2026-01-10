Prezentatoarea care s-a îmbolnăvit pe insula milionarilor! A luat ‘boala bogaților’ și e furioasă: „Mizerie. Dezastru”

Este haos pe celebra insulă St. Barts, din Caraibe. Insula milionarilor pare să nu mai fie ca altă dată, iar cei care și-au petrecut sărbătorile de iarnă aici nu a plecat prea fericiți acasă. Este și cazul unei prezentatoare TV care s-a îmbolnăvit și își strigă acum revolta în mediul online. Se pare că mulți au pățit la fel. Ce i s-a întâmplat pe celebra insulă a milionarilor?

De obicei, la final de an, milionarii se îndreaptă către insula St. Barts, din Caraibe, pentru a întâmpina Noul An în cadrul unor petreceri spectaculoase. Peisajul tropical și atmosfera de lux fac din St. Barts destinația preferată a milionarilor, însă acum distracția acestora a fost stricată, iar sărbătorile s-au terminat mai repede pentru mulți dintre ei.

Prezentatoarea care s-a îmbolnăvit pe insula milionarilor

Bethenny Frankel, antreprenoare și prezentatoare TV, s-a numărat printre cei care și-au petrecut sărbătorile pe insula milionarilor. Aceasta a mers în vacanță alături de fiica ei, însă ambele s-au întors bolnave acasă.

Mai exact, cele două au plecat de pe insula milionarilor cu Chlamydia, o infecție bacteriană comună, de regulă, cu transmitere sexuală. Bethenny Frankel s-a arătat revoltată de ce i s-a întâmplat și a povestit totul în mediul online. Aceasta spune că nu știe unde s-a îmbolnăvit, însă crede că ar fi luat bacteria din camera de hotel, de pe prosoapele de baie ori cearșafuri.

„Fiica mea se confruntă cu același lucru. Umflături pe toate fața. Aceasta este a doua oară când i se întâmplă într-un hotel sau într-o casă închiriată. Oamenii vorbesc mereu despre: «Cum ai putut face baie într-o cameră de hotel? Cum ai putut dormi pe cearșafuri? Dezgustător!» M-am întors acasă devreme din călătorie. Acesta nu a fost singurul motiv, dar cu siguranță, a fost un factor. Pe bune, așa e. Nu am avut niciodată erupții. Mizerie. Dezastru. Uită-te sub ochii mei – este dezgustător. Prosoape de baie, cearșafuri, toate – conțin bacterii – este oribil”, a povestit Bethenny Frankel, în mediul online.

După declarațiile făcute de aceasta au ieșit la suprfață tot mai multe zvonuri despre un posibil focar pe insula milionarilor. Pe TikTok circulă tot felul de informații și se pare că numeroși turiști se confruntă cu aceeași problemă.

