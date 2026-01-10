Acasă » Știri » Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV

Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV

De: Alina Drăgan 10/01/2026 | 09:51
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Irina Rimes, out de la Vocea României /Foto: Social media
Cutremur în media! După ce Theo Rose a anunțat că renunță la Vocea României, acum și Irina Rimes o urmează. Artista lasă liber scaunul juratului și pleacă de la Pro TV. Se pare că vedeta își plănuia plecarea de ceva vreme, dar producătorii au convins-o să mai rămână. Însă, acum cântăreața a luat decizia definitivă.

După mai multe sezoane în care a fost una dintre cele mai apreciate prezențe din juriu, Irina Rimes a decis să părăsească definitiv emisiunea Vocea României, din sezonul următor. Se pare că la bază ar sta motive personale, iar decizia de a renunța la proiect are strânsă legătură cu iubitul ei.

Irina Rimes, out de la Vocea României!

Irina Rimes și-a început parcursul la Vocea României în anul 2018, atunci când a preluat locul Loredanei. Cântăreața a devenit rapid una dintre figurile-cheie ale show-ului, iar de-a lungul timpului concurenții săi au fost de multe ori la doar un pas de câștigarea trofeului.

Însă, parcursul Irinei Rimes la Voce României se oprește acum. Deși nu a fost făcut încă un anunț oficial, din informațiile apărute, artista a transmis deja șefilor că nu va mai continua să facă parte din juriul sezonului viitor. Se pare că decizia nu este una de moment, ci vedeta plănuiește asta de ceva timp. A vrut să renunțe încă din sezonul trecut, dar producătorii au convins-o să mai rămână.

Irina Rimes, out de la Vocea României /Foto: Instagram

Însă, acum decizia este definitivă. Motivul principal pentru care Irina Rimes renunță la Vocea României este viața personală. Cântăreața petrece tot mai mult timp la Paris, acolo unde se află iubitul ei, producătorul francez David Goldcher.

Ei bine, se pare că naveta constantă între Franța și România ar fi devenit extrem de obositoare pentru artistă. De asemenea, programul de filmări pentru Vocea României a început să îi afecteze și cariera, pentru Irina Rimes fiind tot mai greu să se împartă între filmări și concerte.

Rămâne de văzut când Pro TV va face anunțul oficial și cum o să reacționeze fanii show-ului. Producătorii trebuie să caute acum un înlocuitor, iar sezonul viitor Vocea României deja se anunță unul interesant, mai ales în ceea ce privește componența juriului.

