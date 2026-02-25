Acasă » Știri » Boala de care suferă Andreea Marin. A aflat diagnosticul în urma unui control de rutină: ”Milioane de femei suferă în tăcere”

Boala de care suferă Andreea Marin. A aflat diagnosticul în urma unui control de rutină: ”Milioane de femei suferă în tăcere”

De: Alina Drăgan 25/02/2026 | 21:14
Recent, Andreea Marin și-a găsit curajul să vorbească despre un capitol mai puțin cunoscut din istoricul său medical. Din dorința de a ajuta și alte femeie și de a le feri să ajungă în situația sa, vedeta a vorbit despre diagnosticul medical pe care l-a primit. De ce boală suferă Andreea Marin? A aflat totul în timpul unui control de rutină.

Deși pentru o perioadă nu și-a dorit să vorbească despre acest subiect, Andreea Marin a spus acum cu ce boală se confruntă. Este vorba despre o boală care afectează la nivel global 10% dintre femeile aflate la vârsta reproductivă, adică aproximativ 190 de milioane.

Recent, Andreea Marin le-a dezvăluit fanilor din mediul online că în urma unui control de rutină a aflat că suferă de endometrioză. Această boală afectează milioane de femei, însă în puține cazuri este depistată. Tocmai acesta este și motivul pentru care vedeta a decis să vorbească despre experiența ei.

„Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Nu știu de ce. Am considerat subiectul poate prea intim. Greșit. Milioane de femei suferă în tăcere și nu știu de ce.

Diagnosticul nu e ușor de dibuit. La mine a fost o întâmplare să aflu, la un control medical de rutină, nelegat de această boală. Endometriozei i se mai spune boala «invizibilă» pentru că ea crește în corpul femeii ca o pânza de păianjen, se întinde în timp fără ca gazda să știe”, a spus Andreea Marin, în mediul online.

Din fericire, Andreea Marin a depistat boala, iar acum starea ei de sănătatea este una bună, grației medicului care i-a oferit cele mai bune sfaturi. Însă, vedeta a tras un semnal de alarmă pentru toate femeile și a subliniat că prevenția este cea mai puternică armă împotriva bolii, iar analizele și controalele de rutină sunt esențiale.

„Eu sunt astăzi bine, datorită unui medic atent am aflat și am acționat. Știați că există în România și un institut dedicat endometriozei, în 7 orașe mari ale țării? Dar, mai cu seamă, știați cât de important e să vă verificați la timp sănătatea? Să vă ascultați corpul și vocea interioară? Să nu amânați?

Știați că inacțiunea în acest sens vă poate afecta serios calitatea vieții, relațiile, intimitatea? Și că a cunoaște, la timp, înseamnă șansa la sănătate, fericire și putere de a clădi frumos în viața voastră? Încercați”, a mai spus Andreea Marin.

