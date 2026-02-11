Acasă » Știri » Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Vila de la munte este oaza ei de liniște: „Terapie curată”

Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Vila de la munte este oaza ei de liniște: „Terapie curată”

De: Alina Drăgan 11/02/2026 | 06:40
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Vila de la munte este oaza ei de liniște: „Terapie curată”
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin /Foto: Facebook
Atunci când se simte copleșită de agitația din Capitală, Andreea Marin se refugiază în oaza ei de liniște. În urmă cu ani de zile, vedeta și-a construit o casă de vacanță la munte, iar acolo se retrage de fiecare dată când simte nevoia să se deconecteze. Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin?

În urmă cu mai bine de 25 de ani, Andreea Marin decidea că are nevoie de un loc al ei, departe de agitația cotidiană. Un loc unde se poate relaxa și sta în voie cu gândurile sale, așa că a decis să cumpere un teren la munte și să își construiască o casă de vacanță. A cumpărat pământ în comuna Telega, s-a apucat de construit, iar acum se poate bucura de oaza sa de liniște.

Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin

Casa de vacanță a Andreei Marin este situată în comuna Telega, la aproximativ o oră și jumătate de București. Ori de câte ori își dorește să se deconecteze, vedeta fuge aici. Peisajul de vis și conexiunea cu natura o liniștesc și îi încarcă bateriile.

Construită din lemn și piatră naturală, vila are etaj și este înconjurată de brazi înalți și pomi fructiferi care înfloresc în fiecare primăvară. În urmă cu peste două decenii, vedeta a gândit acest loc ca un refugiu personal, iar astăzi se bucură din plin de rodul acelui vis.

„Glasul păsărilor mă întâmpină mereu în grădina de la Telega. Terapie curată! Am construit casa de la Telega în urmă cu aproape un sfert de secol și brazii înalți au, așadar, jumătate din vârsta mea. Aici pacea e cuvântul cel mai potrivit pentru a defini starea pe care o trăiesc, departe de freamătul orașului”, spunea Andreea Marin, în urmă cu ceva timp.

Casa de vacanță a Andreei Marin /Foto: Instagram

Casa de la munte a devenit, în timp, mai mult decât un simplu loc de vacanță pentru vedetă. Este un spațiu de regăsire, un colț de natură unde revine ori de câte ori simte nevoia de liniște și echilibru.

Foto: Facebook, Instagram

