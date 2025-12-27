Andreea Marin a “ras” tot și s-a întors acasă cu „Surprize-Surprize”. Final de an organizat ca la carte

Andreea Marin pare să fi avut un an complet, sau ”cu de toate” cum se zice pe românește. Totuși, se pare că mai erau unele lucruri care lipseau, așa că Andreea a pornit la ultimele cumpărături ale anului, ca să le știe pe toate rezolvate. CANCAN.RO a identificat indicii importante despre ce era pe lista Andreei Marin și vă prezentăm imaginile.

În primul rând, mult nisip pentru litieră, pentru că nu doar anii se adună în biografia Andreei Marin, ci și pisicile.

De la an la an, pare să aibă mai multe, așa că e normal să o vedem în imaginile obținute de paparazzi cu atâția săculeți de silicat. Nu e ca și cum i-ar fi luat la ofertă de la vreun magazin cash&carry.

Andreea Marin a bifat toată lista

După igiena intimă a pisicilor, pe listă urmează chiar igiena Andreei, care nu se sfiește să cumpere de una singură șervețele și hârtie igienică, lucruri pe care de multe ori femeile preferă să le comande prin livratori.

Iată o femeie care a lăsat deoparte orice menajamente și subtrefugii. Pare că Andreea Marin, fiind singură atâta timp, a avut vreme să-și facă serioase introspecții și să afle cine e ea cu adevărat. Mai ales cine e ea fără machiaj, fără operații. Dar din poze se vede că a avut pe listă și o vizită la coafor, vopseaua pare mai nouă de o săptămână, comparativ cu imaginile de AICI.

Era firesc ca Andreea să-și facă ceva nou la păr de ziua ei, mai ales că aștepta vizita fiicei ei, Violeta, tocmai de peste ocean, din America.

După igienă, inevitabil vine și sănătatea. Zâna a mers la farmacie să-și ia și rețetele. După discuții contradictorii cu farmacista, privind dichisurile administrării unor medicamente, Andreea Marin reușește să bifeze și medicamentele de pe listă.

Ce-i mai trebuie unei femei singure, care locuiește cu mai multe pisici? Multe produse de curățenie, firește. Nicio surpriză aici, Zâna le taie și pe acestea de pe listă, după ce le achiziționează citind atent etichetele. E important să nu aibă substanțe care pot produce alergii pisicilor, asta o știe orice doamnă cu pisici.

Și pare că asta a fost tot, Andreea Marin e pregătită pentru zilele cu magazine închise. Ultima nelămurire este dacă pe listă are și o oală de sarmale moldovenești, cum e tradiția în zona ei de baștină.

