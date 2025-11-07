Andreea Marin e „fresh” fără un strop de machiaj. „Zâna Surprizelor” se reinventează după despărțire

Mai e puțin până la Sf. Andrei și trebuie să arate bine! E firesc s-o vedem la Pilates pe ea, chiar ea, Zâna Surprizelor, Andreea Marin în persoană, de data aceasta, cu o apariție de senzație, direct de la sală. CANCAN.RO are imagini tari cu diva, care a ieșit în public fără strop de machiaj pe chip. Nu prea suntem obișnuiți să o vedem în astfel de ipostaze, dar având în vedere că tocmai se întorsese de la o sesiune puternică de sport, e de înțeles. Înainte de a merge acasă, a făcut și o oprire, pentru suflet. Despre ce este vorba, veți vedea imediat!

Zâna s-a despărțit recent de partenerul ei, Adrian Brâncoveanu, și după despărțiri de obicei lucrurile o iau în două direcții. Ori dai iama în aplicații de dating, sau cauți prin prieteni pe cineva adecvat, cum se cade în cazul Andreei Marin, ori intri la post social, sau dietă relațională cum se mai zice, cu introspecții severe și reorientări existențiale. Andreea Marin pare să urmeze a doua cale. Să nu uităm partea de meditație de la Pilates, că doar nu e vorba doar de întins ligamente și oftat în poziții de planking. Cu siguranță că nu-și caută un partener la Pilates! Ce femeie își dorește un smiorcăit care vine să-și exhibiționeze silueta în colanți? Sau, mai rău, vine în pantaloni scurți și e ca și cum în sala de Pilates ar fi intrat un cimpanzeu cu o obsesie pentru haine sport. E clar, Andreea Marin își dorește o pauză după cutremurul din viața ei, nu caută un quick fix pe salteaua de Pilates.

Faptul că-și cumpără și o floare la ghiveci trădează această direcție comportamentală, cu slow living, cu slow food, cu muzică în surdină, jazz, sau maxim Maria Tănase, poate niște oldies gen Vunk sau reluări ale emisiunii Surprize Surprize, că sigur are o colecție acasă, cine poate rezista să nu se uite din nou la acele tsunamiuri de emoții din platou? Dar întrebarea este, de ce își cumpără Andreea Marin flori singură, când suntem convinși că sunt atâția domni care ar da orice să îi intre în grații?

Andreea Marin a renunțat complet la machiaj

Cert e că nu e cea mai bună zi a Andreei Marin, dar haideți să nu fim primii care aruncă piatra. Cine n-a ieșit din casă măcar o dată nevopsită, nemachiată, nearanjată? Totul se iartă. Da, știm că atunci când mergi la sală nu este recomandat să porți makeup. Dar cu toate acestea, avem atâtea exemple de alte vedete care nu ies așa, complet naturale, din casă. Însă Andreea Marin nu face parte din această categorie. Ea preferă naturalețea totală, fără machiaj, fără artificii. Parcă vedem niște extensii de gene, dar alea nu le luăm în calcul. Părul bine prins într-o coadă, ca să nu o deranjeze atunci când face mișcările complicate la pilates și nelipsitul zâmbet.

Tot pentru zâmbet și bună dispoziție a bifat și oprirea de după. Mai exact, la o florărie, acolo unde s-a uitat preț de câteva minute bune și părea cam nehotărâtă. Suntem convinși că vedeta e greu de mulțumit, mai ales la capitolul la care se pricepe atât de bine, dacă e să ne gândim la florile de care se îngrijește cu drag în propria-i curte. În ceea ce privește ținuta, nu avem prea multe de comentat. Cel mai greu e cu colanții aceia. Seriously, Andreea, puteai arunca o pereche de boyfriend jeans peste ei și era totul legal, nu te oprea fashion police în trafic să-ți facă poze. Asta e, se mai întâmplă. La colanți a adăugat și o bluză sport și o jachetă khaki, care să o protejeze de temperaturile care au scăzut considerabil.

