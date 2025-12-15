Acasă » Exclusiv » În ce stare a ajuns Rodica Stănoiu la Obregia, cu puțin timp înainte de deces. Detaliul care a declanșat suspiciuni

De: Veronica Mavrodin 15/12/2025 | 16:58
Trupul fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu a fost deshumat luni, 15 decembrie 2025, după deschiderea unui dosar in rem pentru moarte suspectă. CANCAN.RO are informații despre posibila proveniență a loviturilor descoperite de medici pe trupul acesteia. 

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în perioada 2000–2004, a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Luni, 15 decembrie 2025, o echipă mixtă de procurori și medici legiști de la Institutul Național de Medicină Legală (INML) a dispus, în mare secret, deshumarea trupului neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu. Operațiunea a vizat prelevarea de probe biologice, necesare efectuării necropsiei care urmează să stabilească, cu exactitate, cauzele decesului. Surse apropiate anchetei susțin că măsura a fost luată pe fondul presiunii publice generate de recentele anchete jurnalistice și de declarațiile apropiaților fostei ministre.

Între timp, surse medicale CANCAN.RO dezvăluie care era starea de sănătate a Rodicăi Stănoiu, înainte de a ajunge la Spitalul „Alexandru Obregia”, în data de 3 octombrie 2025, unde a fost externată după patru zile, la cererea „Puișorului”. Fostul ministru al Justiției ar fi ajuns la unitatea medicală într-o stare gravă, fiind descrisă ”subnutrită și cu sindrom posttraumatic din lovire”, și ar fi prezentat o lovitură la cap și o vânătaie vizibilă la un ochi.

A fost internată la Floreasca înainte de Obregia

Surse medicale au declarat, pentru CANCAN.RO, că a ajuns la Spitalul de Urgență Floreasca după o „Cădere de la același nivel și apoi a fost transferată la Obregia pe 03.10.2025”. În termeni simpli, Rodica Stănoiu ar fi căzut din picioare. Iar asta ar putea explica și loviturile la cap sesizate de medicii de la Spitalul Obregia.

Rodica Stanoiu, alături de partenerul ei mai tânăr, Marius
Rodica Stanoiu, alături de partenerul ei mai tânăr, Marius

Avea o relație cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr

După moartea fostului ministru al Justiției, a ieșit la iveală un secret neașteptat. Rodica Stănoiu ar fi avut o relație cu un bărbat cu aproape 50 de ani mai tânăr, „puișorul”, așa cum era poreclit în cercul apropiaților. Acesta a fost surprins de paparazzii CANCAN, zilele acestea, în timp ce se perinda agitat pe la un cabinet notarial, afișând ostentativ un ceas Rolex la mână. Gesturile sale au alimentat imediat speculațiile, mulți întrebându-se dacă nu cumva tânărul încearcă să grăbească succesiunea averii fostei sale iubite.

VEZI ȘI: Rodica Stănoiu a fost deshumată în această dimineață! Procurorii și INML intră în acțiune după șocantele dezvăluiri din presă

