Ce a pățit o femeie, după ce și-a cumpărat un frigider smart. A ajuns la Urgențe din cauza electrocasnicului

O femeie din Marea Britanie, pe nume Carol, s-a prezentat la camera de urgență după ce o reclamă afișată pe un frigider inteligent Samsung ar fi făcut-o să își piardă contactul cu realitatea.

Sora acesteia a relatat întâmplarea într-o postare virală pe Reddit, cerând publicului sfaturi pentru a gestiona situația neobișnuită.

Pacienta, diagnosticată cu schizofrenie și internată anterior pentru episoade similare, i-a spus surorii că „cineva încerca să comunice cu ea” prin frigiderul smart. Ulterior, femeia a condus până la spital, unde a rămas două zile sub supraveghere și i-au fost ajustate medicamentele.

„Sora mea schizofrenică s-a internat singură pentru că a crezut că are un episod psihotic, De fapt era o reclamă pe ecranul LED.”, a scris sora ei pe Reddit.

Abia după ce s-a întors acasă, sora a aflat ce se întâmplase cu adevărat.

„Când am derulat pe Facebook, am văzut o reclamă pe un frigider inteligent care spunea: NE PARE RĂU CĂ TE-AM SUPĂRAT, CAROL. Era pe un fundal galben straniu și părea foarte amenințător. La o privire mai atentă, era o reclamă pentru un serial TV.”, a transmis aceasta.

Serialul în cauză este „Pluribus”, thrillerul distopic de pe Apple TV creat de Vince Gilligan, în care actrița Rhea Seehorn interpretează o autoare pe nume Carol.

Redditoarea i-a trimis surorii un screenshot, iar aceasta a confirmat că reclama i-a declanșat episodul psihotic.

„Este asta măcar legal în Marea Britanie? Să rulezi reclame înfricoșătoare pe un frigider inteligent, fără să știi cine le-ar putea vedea?”, a adăugat sora lui Carol în postare.

Comunitatea Reddit a reacționat cu empatie:

„Este îngrozitor pentru sora ta. Îmi pare rău. Ai putea depune o plângere” „Da, este legal. Dar săraca ta soră… Poate ar fi mai bine să îi luați un frigider simplu, fără ecran sau internet.”

Și utilizatorii de pe X.com au comentat:

„Sincer, dacă frigiderul mi-ar vorbi pe nume fără context, și eu aș crede că am un episod psihotic.”

Alții s-au întrebat de ce un frigider are nevoie de ecran cu reclame. Pagina de suport Samsung precizează că software-ul Family Hub poate afișa reclame pe ecranul principal.

„Dacă nu vrei să le vezi, poți apăsa X pentru a le închide. De asemenea, le poți dezactiva din meniul Settings al frigiderului.”

Dacă opțiunea nu apare, utilizatorii trebuie să facă un update de software, apoi să acceseze settings, să selecteze advertisements și să dezactiveze cover screen ads.

