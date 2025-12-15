Ce avere avea Rodica Stănoiu, de fapt. Fostul ministru al Justiției încasa două pensii

Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției în Guvernul Adrian Năstase și senator timp de trei mandate, a murit în data de 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani. Aceasta a lăsat în urma ei multe semne de întrebare, dar și o avere considerabilă. Rodica Stănoiu încasa lunar două pensii de zici de mii de lei, dar avea și mai multe proprietăți.

Decesul Rodicăi Stănoiu a ridicat numeroase semne de întrebare și au apărut controverse legate de faptul că aceasta nu s-ar fi stins din viață din cauze naturale, ci ar fi fost ucisă. Toate speculațiile se leagă de iubitul cu 50 de ani mai tânăr ca ea.

Relația celor doi i-a dus pe apropiați cu gândul la ipoteza că bărbatul ar fi urmărit doar banii ei și nu ar fi avut o relație de iubire firească. Într-adevăr, Rodica Stănoiu avea o avere considerabilă.

Mai exact, lunar, aceasta încasa o sumă frumoasă de bani. Fostul ministru al Justiției avea două venituri. Este vorba despre o pensie specială și o pensie de fost senator. Una dintre ele era în valoare de 25.000 lei, iar a doua în valoare de 10.000 lei. Așadar, Rodica Stănoiu încasat lunar suma de 30.000 lei.

De asemenea, de-a lungul timpului, s-a vorbit despre mai multe proprietăți scumpe pe care aceasta le-ar fi deținut. Este vorba despre o vilă spațioasă din Pipera, una în Mamaia Sat, precum și o casă moștenită în centrul Capitalei, pe care ar fi înstrăinat-o la începutul anilor 2000. Rodica Stănoiu ar mai fi deținut și o casă și un teren de 2.500 mp, pe care le-ar fi vândut companiei Petrom pentru 100.000 de dolari.

Rodica Stănoiu a fost deshumată

Astăzi, 15 decembrie, trupul neînsuflețit al fostului ministru PSD al Justiției Rodica Stănoiu a fost deshumat. Operațiunea a avut ca scop prelevarea de probe de țesut, necesare efectuării necropsiei care urmează să stabilească, cu exactitate, cauzele morții.

Rezultatul preliminar la necropsie nu indică leziuni care să indice o legătură directă cu decesul. De asemenea, examenul toxicologic nu a relevat o moarte violentă. În concluzie, nu există leziuni care să indice o legătură directă cu decesul fostului ministru.

