Ce a făcut iubitul Rodicăi Stănoiu după ce a mers la notariat? Poartă un Rolex de peste 30.000€, dar conduce o mașină modestă

CANCAN.RO a obținut super-exclusivitatea pe care toată lumea o aștepta în cazul Rodicăi Stănoiu: imagini cu tânărul de 33 de ani despre care apropiații spun că ar fi fost chiar soțul fostului ministru. Deciziile acestuia după moartea ei — înmormântare fără preoți, fără autopsie și izolarea femeii de cei dragi — au șocat România. În ultimele zile, el a fost surprins în permanentă mișcare: drumuri peste drumuri, părea vizibil agitat, vorbea mult la telefon și a făcut și vizite interesante. Toate detaliile în rândurile următoare.

Moartea Rodicăi Stănoiu, fosta ministru al Justiției, care avea 86 de ani, a declanșat unul dintre cele mai controversate și tensionate episoade din lumea politică și mondenă. Iar în centrul acestui vârtej se află bărbatul despre care apropiații susțin că ar fi fost chiar soțul fostului ministru, cu 50 de ani mai tânăr decât ea.

Deciziile lui luate după moartea Rodicăi Stănoiu continuă să ridice semne de întrebare serioase și au fost condamnate de prietenii și colaboratorii fostei ministrese (vezi detalii AICI): înmormântare organizată fără preoți, fără explicații, izolarea femeii de cei dragi, externarea ei din spital în momente fragile. Totul s-a desfășurat inexplicabil de repede, fără autopsie și fără transparență. Iar întrebările se înmulțesc pe zi ce trece.

Prima săptămână după funeralii: iubitul fostei ministre își vede de viață

Deși controversa îl lovește din toate direcțiile, viața lui merge înainte.

CANCAN.RO l-a prins în ultimele zile în ipostaze care contrastau puternic cu imaginea unui bărbat îndurerat sau măcar afectat de pierderea femeii cu care ar fi împărțit ultimii ani ai vieții.

A fost surprins la cumpărături, însoțit de părinții lui și un băiețel nu se știe cine este micuțul, încă un mister care se adaugă la lista deja lungă. Interacțiunile cu familia păreau absolut firești, relaxate, ca într-o zi de weekend obișnuită, în timp ce România încă dezbate circumstanțele tulburi ale morții Rodicăi Stănoiu.

Iubitul Rodicăi Stănoiu a mers la sală

În aceeași zi, a fost surprins și ieșind de la sală, vizibil preocupat de felul în care arată. Când a fost surprins în trafic de CANCAN.RO, conducea o Toyota Yaris veche, un contrast izbitor pentru bărbatul care poartă la mână un Rolex Daytona cu brățară de aur ce depășește 30.000 de euro. Pe tot drumul a stat cu ochii în telefon, iar după ce a parcat a continuat discuțiile interminabile.

Într-un moment pare să încerce să se ascundă: își trage gluga pe cap, gest reflex de evitare, ca și cum s-ar ascunde de cineva. Renunță apoi la glugă, dar nu lasă telefonul nicio clipă din mână.

Verighetă pe inelar. Dovada relației oficiale?

Un detaliu care a atras imediat atenția: o verighetă vizibilă, pe inelarul mâinii stângi. Această imagine vine în contextul declarațiilor avocatei Alice Drăghici, apropiată a Rodicăi Stănoiu, care a sugerat că el ar fi devenit soțul fostului ministru.

Inelul pare să confirme ceea ce până acum era doar zvon: între el și Rodica Stănoiu ar fi existat o legătură legală, nu doar una sentimentală.

După minute bune de discuții febrile la telefon, el intră într-un bloc, grăbit și vizibil încordat.

