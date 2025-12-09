Acasă » Știri » Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este moștenitor legal”

Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este moștenitor legal”

De: roxana tudorescu 09/12/2025 | 13:34
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este moștenitor legal”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

O nouă zi, o nouă informație bombă despre cuplul controversat Rodica Stănoiu și tinerelul. Relația celor, ieșită la suprafață abia după dispariția fostului ministru al Justiției, a stârnit valuri pe internet. În primul rând, pentru diferența de 50 de ani dintre cei doi îndrăgostiți. În al doilea rând, pentru acuzațiile dure pe care prietenele regretatei i le aduceau bărbatului atunci când îl numeau „mafiot”. Avocata Alice Drăghici a intervenit în cazul momentului și a dat peste cap ”ancheta”. Iubițeii erau mai mult de atât, erau căsătoriți! Toate detaliile în articol.

Iubițelul Rodicăi Stănoiu nu și-a început cu dreptul prezența în lumea publică. Prezente la înmormântare, prietenele apropiate ale fostului ministru au făcut dezvăluiri de-a dreptul uimitoare. Femeile au mărturisit că nu mai țineau legătura cu Rodica Stănoiu din cauza bărbatului cu 50 de ani mai tânăr care i-ar fi interzis acest lucru. Îl numeau „mafiot” și spuneau că „i-a luat tot”.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Noi detalii despre iubitul Rodicăi Stănoiu

Rodica Stănoiu și tinerelul erau căsătoriți

Cea mai recentă declarație a avocatei Alice Drăghici, prietenă bună cu Rodica Stănoiu, arată că doamnele ar fi vorbit din invidie. La ce captură a avut fosta ministresă, e de înțeles!

Prezentă în cadrul unei emisiuni, avocata a negat ferm acuzațiile aduse ”puiuțului”, de către femeile care au susținut că au fost prietenele Rodicăi Stănoiu. Nu s-a oprit aici și a venit și cu argumente puternice! Rodica Stănoiu și Marius, jurist de meserie, erau căsătoriți de 5 ani. De altfel, el este singurul moștenitor legal.

„Iubitul tinerel” se numește Marius, are 33 de ani, și s-a căsătorit cu Rodica Stănoiu în urmă cu 5 ani. Este jurist de meserie și moștenitor legal al soției care a decedat la vârsta de 86 de ani, a spus Alice Drăghici.

Totuși, dacă avocata Alice Drăghici a demontat zvonurile înflorite de presupusele prietene, informațiile provenite de la sursele CANCAN.RO rămân în continuare în picioare. Înaintea fostei ministrese, o cunoscută doctoriță de 60 de ani, încântată de atenția și sprijinul lui Marius, i-a făcut cadou un apartament și o mașină, un Mercedes (VEZI AICI TOATE DETALIILE EXCLUSIVE).

CITEȘTE ȘI:

Iubitul Rodicăi Stănoiu, 50 de ani mai tânăr, are un hobby profitabil: ”vânătoarea” de femei bogate!

Cum arată ”cuibușorul de nebunii” în care Rodica Stănoiu se ascundea cu ”puiuțul” mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă ”renăscuse” lângă iubit

Tags:
Iți recomandăm
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar analizele au spus adevărul
Știri
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la…
Numerologia anului 2026 este bulversantă total. Se anunță o schimbare majoră, de care sigur nu ești pregătit
Știri
Numerologia anului 2026 este bulversantă total. Se anunță o schimbare majoră, de care sigur nu ești pregătit
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea Rusiei, avertizează șeful Marinei
Digi 24
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea...
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei
Digi24
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare...
Tancurile-„ARICI” improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-„ARICI” improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar ...
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar analizele au spus adevărul
Numerologia anului 2026 este bulversantă total. Se anunță o schimbare majoră, de care sigur nu ești ...
Numerologia anului 2026 este bulversantă total. Se anunță o schimbare majoră, de care sigur nu ești pregătit
Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat ...
Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat și la un vraci chinez
P.Diddy, scos din minți de documentarul lui 50 Cent de pe Netflix! Gestul incredibil pe care l-a făcut ...
P.Diddy, scos din minți de documentarul lui 50 Cent de pe Netflix! Gestul incredibil pe care l-a făcut din închisoare
România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile! Zonele în care va persista ceața ...
România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile! Zonele în care va persista ceața și burnița
Fiica Oanei Roman, numeroase probleme de sănătate: „Am un turneu la doctori.” Ce se întâmplă ...
Fiica Oanei Roman, numeroase probleme de sănătate: „Am un turneu la doctori.” Ce se întâmplă cu Isa în aceste momente
Vezi toate știrile
×