Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este moștenitor legal”

O nouă zi, o nouă informație bombă despre cuplul controversat Rodica Stănoiu și tinerelul. Relația celor, ieșită la suprafață abia după dispariția fostului ministru al Justiției, a stârnit valuri pe internet. În primul rând, pentru diferența de 50 de ani dintre cei doi îndrăgostiți. În al doilea rând, pentru acuzațiile dure pe care prietenele regretatei i le aduceau bărbatului atunci când îl numeau „mafiot”. Avocata Alice Drăghici a intervenit în cazul momentului și a dat peste cap ”ancheta”. Iubițeii erau mai mult de atât, erau căsătoriți! Toate detaliile în articol.

Iubițelul Rodicăi Stănoiu nu și-a început cu dreptul prezența în lumea publică. Prezente la înmormântare, prietenele apropiate ale fostului ministru au făcut dezvăluiri de-a dreptul uimitoare. Femeile au mărturisit că nu mai țineau legătura cu Rodica Stănoiu din cauza bărbatului cu 50 de ani mai tânăr care i-ar fi interzis acest lucru. Îl numeau „mafiot” și spuneau că „i-a luat tot”.

Rodica Stănoiu și tinerelul erau căsătoriți

Cea mai recentă declarație a avocatei Alice Drăghici, prietenă bună cu Rodica Stănoiu, arată că doamnele ar fi vorbit din invidie. La ce captură a avut fosta ministresă, e de înțeles!

Prezentă în cadrul unei emisiuni, avocata a negat ferm acuzațiile aduse ”puiuțului”, de către femeile care au susținut că au fost prietenele Rodicăi Stănoiu. Nu s-a oprit aici și a venit și cu argumente puternice! Rodica Stănoiu și Marius, jurist de meserie, erau căsătoriți de 5 ani. De altfel, el este singurul moștenitor legal.

„Iubitul tinerel” se numește Marius, are 33 de ani, și s-a căsătorit cu Rodica Stănoiu în urmă cu 5 ani. Este jurist de meserie și moștenitor legal al soției care a decedat la vârsta de 86 de ani, a spus Alice Drăghici.

Totuși, dacă avocata Alice Drăghici a demontat zvonurile înflorite de presupusele prietene, informațiile provenite de la sursele CANCAN.RO rămân în continuare în picioare. Înaintea fostei ministrese, o cunoscută doctoriță de 60 de ani, încântată de atenția și sprijinul lui Marius, i-a făcut cadou un apartament și o mașină, un Mercedes (VEZI AICI TOATE DETALIILE EXCLUSIVE).

