Iubitul Rodicăi Stănoiu, 50 de ani mai tânăr, are un hobby profitabil: ”vânătoarea” de femei bogate!

Noi dezvăluiri interesante ies la suprafață despre iubitul tinerel al Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției care a murit pe data de 3 decembrie la vârsta de 86 de ani. Se pare că aceasta își împărțea viața, dar și conturile, cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr decât ea care, zic apropiații, ar avea un ”hobby” profitabil: ”vânătoarea” de femei bogate!

A fost o surpriză de proporții să aflăm după moartea Rodicăi Stănoiu cât de mult s-a schimbat viața ei după ce și-a pierdut soțul, în 2017.

Tot anturajul său vuia după ce în viața ei a apărut ca de niciunde un tinerel care poza în mare amorezat. Unii au privit sceptici relația lor, însă Rodica Stănoiu a ”înflorit” în preajma lui: și-a făcut inclusiv intervenții estetice pentru a-și mai șterge din anii care și-au pus amprenta în mod natural.

Se pare că iubitul tânăr al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai mic, nu se mulțumea doar cu ea. Sursele CANCAN.RO susțin că tânărul își făcea „de lucru” și în anturajul doamnelor cu bani din viața Rodicăi, trimițând invitații insistențe și sunându-le sub pretextul unor „afaceri”.

”E un mafiot!”

Îndrăzneț până la extrem, se spune că a reușit să pună un fel de monopol și pe telefonul fostului ministru, controlând astfel convorbirile și gesturile Rodicăi, într-un joc subtil de influență și presiune care stârnea deja suspiciuni.

Rodica Stănoiu nu și-a asumat publicat relația cu el, iar mulți dintre prietenii ei erau convinși că a fost doar o ”victimă”.

„Ăsta e un mafiot. I-a luat tot. E un mafiot. A luat toate mașinile, casele. Nu mai avea nimeni acces acolo, nici la telefon nu mai răspundea pentru că telefonul era tot la ei. Îi era frică de ei”, a spus o apropiată a ei despre iubitul tinerel, pentru un post TV.

Sursele CANCAN.RO îl prezintă pe bărbat ca venind dintr-o familie modestă, om simplu de cartier, și cu o copilărie trăită departe de zona luxului în care avea să ajungă mai târziu, Marius a crescut cu visul de a reuși cândva „mai mult”.

