Război total pe TikTok între două influencerițe! La mijloc e un penthouse de lux: “Ai plecat fără să plătești”

De: Veronica Mavrodin 08/12/2025 | 12:11
Război în toată regula între două influencerițe cu sute de mii se urmăritori! Cleo Rose a ieșit public și a aruncat bomba: fosta ei chiriașă, Ionela Ichim, ar fi lăsat-o cu chiria restantă și facturile neplătite la penthouse-ul de lux din Brașov, pe care îl ocupase timp de câteva luni. 

Cleo Rose a postat pe  TikTok un video care a devenit viral, în care povestește întreaga situație, acuzând-o pe Ionela Ichim că a profitat de ea, că a întârziat constant plățile pentru chiria și utilitățile apartamentului și că a plecat fără să-și achite datoriile. Pe de altă parte, Ionela Ichim, cu peste 250 de mii de urmăritori doar pe Instagram, afișează un stil de viață extrem de posh, din locații exclusiviste și, mai mereu, cu posteriorul la vedere, pe lângă bolidul ei de lux, un Mercedes de ultimă generație.

„Vreau să spun cât de fake e social media!”

Aceasta spune că deținea un penthouse în Brașov, folosit anterior în regim hotelier, însă pentru a scăpa de stres a decis să-l închirieze pe termen lung. Ionela ar fi fost încântată la început, însă problemele ar fi apărut imediat.

„Eu nu sunt genul de femeie care e cu scandalurile online, dar am un of de ceva timp. O să spun cât de fake e social media și cât de mare e discrepanța dintre oameni, dintre realitate. Astăzi am să vorbesc despre fosta mea chiriașă, Ionela Ichim. Eu am un apartament tip penthouse în Brașov, pe care îl aveam închiriat în regim hotelier, doar că mi-am dorit să nu mai am un stres în plus și am hotărât să-l închiriez. Ionela mi-a spus că ea căuta un apartament”, povestește influencera.

Curățenie de 2000 lei și… prima ceartă

„A ajuns în apartament, mi-a spus că nu este curățenie, deși apartamentul era curat, că aveam review-uri bune, că era în regim hotelier. Am făcut curățenie, am plătit curățenia 2000 de lei, ceea ce nu trebuia, pentru că era responsabilitatea ei, dar a fost obrazul meu”, a mai spus Cleo Rose.

„Nu am primit niciodată o chirie întreagă!”

De aici, totul s-ar fi transformat într-un „calvar”, spune Cleo Rose.

„După care urmează plata. Eu semnasem contractul cu ea pe 3, iar ea îmi spune: „Păi știi că eu nu m-am mutat decât după o săptămână.” I-am zis: „Bine, Ionela, dar plata mi-o faci pe 3, pentru că așa scrie în contract, dar fie ca tine, ai plus-minus trei zile ca să poți achita.”

În fiecare lună lipsea ceva, ca să se scadă din chirie, în fiecare lună trebuia să fie ceva, ca să mă ardă, ca să nu-mi dea niciodată o chirie întreagă. Cât a stat ea acolo, nu am primit nici măcar o chirie întreagă. Ea s-a apucat apoi și îmi plătea chiria în ce dată voia ea, în condițiile în care nu mă întrebase dacă e ok”, a mai spus aceasta.

Facturi neplătite, pretenții și asistente personale

Mai mult, tânăra o acuză pe fosta ei chiriașă că ar fi avut chiar și asistente personale, pe care le plătea, însă pentru chirie și utilități, plata întârzia să apară.

„Ultimele două luni, pe lângă faptul că găsea un bec care trebuia schimbat, masa că trebuia schimbată, nu-și mai plătea facturile. Noi am avut niște certuri destul de aprinse, pentru că eu sunt o persoană vulcanică, mai ales când știu foarte bine că am dreptate și eu tocmai închiriez ca să nu am stres, iar tu îmi dai stresul vieții; nici cu businessurile mele nu am avut atâta stres. Mereu avea probleme, ceva de comentat. Ea avea asistente. Femeia nu-și plătea facturile, dar își plătea asistentele”, a mai spus ea.

„A plecat și mi-a lăsat apartamentul varză!”

Cleo mărturisește că știa deja că Ionela se pregătea să plece, însă nu se aștepta să rămână cu datoriile în brațe.

”Mă trezesc că pleacă. Știam că pleacă, pentru că ea căuta penthouse-uri și toată lumea mă suna, pentru că am un apartament destul de drăguț și mă știu agenții imobiliari, iar în plus, eu am lucrat în agenție imobiliară. A plecat și mi-a lăsat apartamentul varză, cu facturile neplătite.

Eu, din luna în care simțeam că ea nu își poate plăti apartamentul și nu își plătește facturile, într-adevăr am condiționat-o cu o chestie care nu era în contract. I-am spus: „Ok, tu nu-ți plătești facturile, atunci îți plătești parcarea, 100 de euro în plus. Iar scandal.”

„Astea sunt milionarele de pe social media!”

Finalul vlogului lovește direct în imaginea impecabilă afișată online.

”Nu puteam să îmi asum eu cheltuielile tale. Ai plecat fără să plătești. Vorbești despre cât de grea e viața. Ok, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i țepuiești pe alții ca să trăiești tu bine.

Tu poți să mă ameninți. Într-adevăr, ți-am vorbit de multe ori vulcanic, asta nu am cum să schimb, ăsta mi-e caracterul, ăsta îți e și ție caracterul, și nu ajungeam decât la niște discuții care nu sunt deloc ortodoxe; și nu ar trebui spuse aici. Mai ortodoxă sunt eu ca tine. (…) Astea sunt milionarele de pe social media”, a mai spus tânăra.

×