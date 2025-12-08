Acasă » Știri » Ciprian Ciucu demonstrează că poți face politică și cu pătrățele. Așa se antrenează primarul “6 pack” în sala de forță

Ciprian Ciucu demonstrează că poți face politică și cu pătrățele. Așa se antrenează primarul “6 pack” în sala de forță

De: Veronica Mavrodin 08/12/2025 | 13:26
Ciprian Ciucu demonstrează că poți face politică și cu pătrățele. Așa se antrenează primarul “6 pack” în sala de forță
Ciprian Ciucu demonstrează că poți face politică și cu pătrățele
Ciprian Ciucu a devenit oficial primarul general al Capitalei, dar și primul „cu mușchi” al Bucureștiului, cel puțin din ultimii 36 de ani. Noul edil e pasionat de fitness, baschet și ciclism, și nu se sfiește să arate asta.

Ciprian Ciucu a reușit să obțină fotoliul de primar general al Bucureștiului cu 36,16% din voturi, lăsând în urmă contracandidații săi Anca Alexandrescu,  cu 21,94% , și Daniel Băluță ,cu 20,51%.

Ciprian Ciucu a devenit oficial primarul general al Capitalei, dar imaginea lui surprinde printr-un detaliu inedit: este într-o condiție fizică demnă de copertele Men’s Health! Dacă până acum politicienii bucureșteni erau cunoscuți mai mult pentru discursuri și apariții oficiale, Ciucu schimbă regulile jocului: administrația și sala de sport merg mână în mână.

Pe rețelele de socializare, Ciprian Ciucu postează frecvent imagini și clipuri de la antrenamentele sale, de la ridicarea greutăților până la exerciții cardio intense sau maratoane de ciclism. Edilul își motivează astfel urmăritorii și arată că un stil de viață sănătos poate fi posibil, chiar și atunci când administrezi un întreg sector și, mai nou, Capitala României.

Primarii generali ai Bucureștiului după 1989

Dacă ne uităm la administrația Bucureștiului din ultimii 36 de ani, niciun alt edil nu a afișat un fizic atât de atletic și dedicat sportului.

Dan Predescu – 20 ianuarie 1990 – 23 iulie 1990

Ștefan‑Constantin Ciurel – 24 iulie 1990 – 16 noiembrie 1990

Viorel Oproiu – 18 noiembrie 1990 – 2 septembrie 1991

Doru Viorel Pană – 3 septembrie 1991 – 23 februarie 1992

Crin Halaicu – 23 februarie 1992 – 19 iunie 1996

Victor Ciorbea – 19 iunie 1996 – 11 decembrie 1996

Viorel Lis – 13 decembrie 1996 – 26 iunie 2000

Traian Băsescu – 26 iunie 2000 – 20 decembrie 2004

Răzvan Murgeanu (interimar) – 20 decembrie 2004 – 2 aprilie 2005

Adriean Videanu – 2 aprilie 2005 – 19 iunie 2008

Sorin Oprescu – 19 iunie 2008 – 15 septembrie 2015

Ștefănel Dan Marin (interimar) – 15 septembrie 2015 – 25 noiembrie 2015

Răzvan Sava (interimar) – 25 noiembrie 2015 – 23 iunie 2016

Gabriela Firea – 23 iunie 2016 – 27 septembrie 2020

Nicușor Dan – 29 octombrie 2020 – 26 mai 2025

Stelian Bujduveanu (interimar) – 26 mai 2025 – prezent

Primarul Capitalei, fan al lui Michael Jordan

Baschetul ocupă un loc special în viața edilului, care a mărturisit că idolul său este nimeni altul decât legendarul Michael Jordan, considerat de mulți cel mai mare baschetbalist din toate timpurile. Ciucu a recunoscut că a fost fascinat și de fotbal, având ca reper un alt nume uriaș al sportului mondial: Diego Armando Maradona.

„Sportivul meu preferat? Michael Jordan! Dintre cei care nu mai sunt activi, evident că e și Maradona. Cât despre sportivii români, Hagi e de departe favoritul! Am crescut cu Generația de Aur al lui Hagi. Nu ai cum să nu-l iubești pe Hagi! Îmi mai place de Marius Lăcătuș. La baschet e Virgil Stănescu, cu care mă și știu. E un tip foarte, foarte fain. Face foarte mult pentru sport după ce s-a retras din activitate. E foarte tare omul! Evident, e și Cristina Neagu. Mai sunt și Simona Halep, respectiv Ilie Năstase, niște nume mari ale sportului nostru”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul cu suflet de rocker

La capitolul muzică, noul primar al Capitalei este un adevărat rocker. Pe rețelele de socializare, Ciucu postează frecvent noutăți despre trupele sale preferate, de la legende internaționale precum AC/DC și Amorphis, până la formații românești, cum este Bucovina, cunoscută pentru combinația energică între folk și metal, care aduce un aer autentic muzicii rock autohtone.

Cine este Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu s-a născut pe 16 martie 1978, în Pitești, și este licențiat în Științe Politice la SNSPA, cu un master în Politici Publice și Integrare Europeană. Din 2020 a ocupat funcția de primar al Sectorului 6, iar în 2025 a câștigat fotoliul de primar general al Capitalei. În trecut, Ciucu a activat și în domeniul imobiliar

×