Drama care i-a marcat copilăria lui Ciprian Ciucu. Părinții primarului Capitaliei au divorțat: „Aveam un oarecare handicap”

Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului! Voturile au fost numărate, iar rezultatul este clar. Acum, cariera politică a acestuia este pusă sub lupă, însă puțin sunt cei care cunosc detalii despre viața personală a acestuia sau despre copilăria sa, care nu a fost una prea roz. Noul edil a crescut fără tată, iar mama lui s-a lupta din greu să îi ofere tot ce a fost necesar.

Noul primar al Capitalei a vorbit în urmă cu ceva timp despre perioada copilăriei sale. Deși nu are ce le reproșa părinților, acesta a suferit totuși destul de mult atunci când era mic. Părinții săi s-au despărțit la o vrâstă fragedă, iar el a rămas doar în grija mamei.

„Ei s-au cunoscut la Pitești, s-au căsătorit și m-au avut pe mine. S-au mutat, pe vremea când aveam 2-3 ani, la București și la ceva timp s-au despărțit. Amintirea mea cu el este destul de vie, pentru că am ținut legătura. Mergeam împreună la munte. A fost o perioadă în care el a dispărut, pentru că a fost internat o perioadă mai lună. Deci, da, mama m-a crescut singură”, a declarat Ciprian Ciucu, în podcastul moderat de Jorge.

Drama care i-a marcat copilăria lui Ciprian Ciucu

De asemenea, Ciprian Ciucu a mai povestit că vreme copilăriei și a adolescenței a fost marcată de lipsuri. Fiind crescut de o mamă singură, aceasta nu își putea permite prea multe. Totuși, aceste neajunsuri l-au determinat să vrea să își depășească rapid condiția și să înceapă să muncească încă din vremea facultății.

„Am fost crescut de o mamă singură, care nu avea foarte multe și care nu își permitea să mă expună unor experiențe deosebite. Vorbesc aici de chestii cool, vacanțe…de multe ori, nu eram cel mai cool dintr-un grup, pe motivul acesta, că aveam un oarecare handicap, deși nu aș vrea să îl numesc așa. În sensul în care poate voiai să te duci la munte și nu aveai la fel de mulți bani ca restul, dar norocul a fost faptul că aveam prieteni foarte buni. Am început să lucrez de foarte tânăr, eram în anul 1 sau 2 de facultate. Am simțit nevoia să îmi depășesc condiția”, a mai povestit Ciprian Ciucu.

