Prima gafă de primar a lui Ciprian Ciucu! L-a atacat direct pe Nicușor Dan: „Mi-a scăpat acest lucru”

De: Anca Chihaie 08/12/2025 | 08:04
Ce gafă a făcut Ciucu/foto: social media

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, devenit una dintre principalele figuri politice ale Bucureștiului după ce primele estimări l-au indicat drept câștigător al competiției pentru Primăria Capitalei, a intrat duminică într-un val de discuții publice legate de o afirmație făcută în timpul agitației de la sediul PNL. În dinamica post-vot, marcată de presiunea mediatică și de așteptările ridicate, Ciucu a lansat o informație privind opțiunea electorală a președintelui Nicușor Dan, informație pe care ulterior a nuanțat-o și și-a exprimat regretul că a rostit-o înainte de a fi verificată.

Contextul incidentului a fost unul extrem de încărcat. La scurt timp după publicarea rezultatelor de tip exit-poll, sediul liberalilor s-a transformat într-un mediu intens, cu numeroși jurnaliști, echipe de televiziune și membri de partid, fiecare încercând să interpreteze primele cifre și să obțină reacțiile politicienilor implicați în cursă. În acest cadru tensionat, Ciucu a făcut o afirmație referitoare la posibila alegere a președintelui în secția de votare, sugerând că acesta ar fi optat pentru una dintre contracandidatele sale.

Ce gafă a făcut Ciucu

La scurt timp însă, Ciucu a revenit asupra afirmației sale și a încercat să o clarifice, explicând că informația nu provenea dintr-o sursă verificată și că ajunsese la el pe cale informală, prin intermediul unor persoane care pretindeau că ar avea cunoștință de subiect. Deși nu a insistat asupra identității acestor persoane, primarul a subliniat că nu poate confirma în niciun fel relatarea transmisă de acestea.

Ciucu a precizat că nu deține probe care să susțină varianta vehiculată și că nu a avut posibilitatea să verifice direct veridicitatea ei. A admis că, în atmosfera agitată din sediul de partid, a preluat o informație fără a o supune unui filtru critic suficient și că decizia de a o rosti în fața presei a fost una pripită. În aceeași logică, a transmis că nu dorește ca respectiva afirmație să fie interpretată ca o concluzie politică sau ca o insinuare cu privire la preferințele electorale ale președintelui.

„Cred că mi s-a strecurat această declaraţie, nu pot să o neg, eu aşa auzisem din anturajul domniei, sale, că e probabil să o fi votat-o pe doamna Ciceală, dar nu pot să probez, deci nu luaţi de bun ce am auzit, mi-a scăpat acest lucru, nu am cum să probez, nu am fost în cabină cu dânsul, nu ştiu pe cine a votat.

Îmi cer scuze, nu vreau să fi creat vreo ştire care să nu fie adevărată, încă o dată. Întrebaţi-l pe dânsul. (..) Cred că deja am greşit speculând eu acest lucru sau spunând mai departe, poate nu trebuia, şi nu aş vrea să speculez mai departe. Întrebaţi-l pe domnia sa.

În primul rând, nu am verificat informaţia, nu pot verifica informaţia, e posibil să fi greşit, nu o să mai dezvolt, orice mă întrebaţi (..) Cred că deja am greşit că am spus acest lucru şi vreau să repar acest lucru, acum. Când greşesc, o să observaţi în comportamentul meu de acum înainte, pot să recunosc”, a transmis primarul Capitalei.

