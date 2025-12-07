Nicuşor Dan, primele declarații după vot: „De mult n-am mai votat pentru altcineva în afară de mine”

Președintele României, Nicușor Dan, s-a prezentat duminică, 7 decembrie 2025, la o școală din Capitală pentru a-și exprima opțiunea de vot la alegerile pentru funcția de Primar General al Municipiului București.

Șeful statului a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, care însă nu a votat. După exercitarea votului, președintele a făcut declarații de presă, subliniind importanța participării cetățenilor la scrutin.

Nicuşor Dan îndeamnă bucureştenii să iasă la vot

„Bună dimineața! În primul rând, vreau să invit pe bucureșteni să iasă la vot indiferent de opțiunile pe care le au. E un proces democratic, e important ca primarul care va fi ales să aibă în spate un număr cât mai mare de voturi pentru a avea legitimitate în deciziile pe care le ia. Eu personal, ca de fiecare dată, am votat pentru o Românie în Occident, deci pentru aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp și pentru care am militat mult timp. Cunoscând tentațiile care sunt la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție și în special de zona de mafie imobiliară, care este extrem, extrem de tentantă la Primăria Capitalei.”, a declarat preşedintele României.

Întrebat cum este pentru el să voteze în calitate de simplu cetățean, Nicușor Dan a răspuns:

„Da, de mult n-am mai votat pentru altcineva de afară de mine, asta vreți să mă întrebați.”

De asemenea, întrebat de ce a votat singur și nu împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, șeful statului a declarat:

„Rămânem datori cu răspunsul pe altă dată, dar nu vă îngrijorați, totul e regulă în familie.”

Ce părere are preşedintele Nicuşor Dan despre scena politică din România

În ceea ce privește încrederea românilor în procesul electoral, având în vedere anularea alegerilor din anul precedent, președintele a transmis un mesaj de încurajare:

„Trebuie să aibă încredere în votul lor pentru că suntem o democrație, și, în democrație, momentul votului este cel în care cetățenii se exprimă.”

Primele rezultate ale alegerilor pentru Primăria Capitalei vor fi anunțate după închiderea urnelor, la ora 21:00, prin exit-poll-uri, urmând ca rezultatele oficiale să fie comunicate ulterior de Biroul Electoral Municipal.

CITEŞTE ŞI: Program strict la alegerile locale din 7 decembrie 2025. Românii care vin târziu la urne, blocați la ușă!

Surpriză uriașă: cine e pe locul 3 în ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei? Candidatul care vine puternic din urmă