Clienții Hidroelectrica pot rămâne fără bani. Compania avertizează clienții să fie atenți

De: Denisa Crăciun 09/03/2026 | 16:41
Clienții companiei Hidroelectrica riscă să rămână fără bani. În mediul online au apărut reclame care folosesc numele și imaginea firmei, iar oamenii pot fi păcăliți foarte ușor.

O nouă metodă de înșălătorie a apărut pe internet. O platformă folosește în mod ilegal imaginea și numele companiei Hidroelectrica. Reprezentanții întrerprinderii au făcut anunțul printr-un comunicat și îi avertizează pe clienții lor să fie atenți și să nu accepte niciun fel de ofertă primită pe platforma Hidroelectrica Edge.

Prin intermediul platformei oamenii sunt încurajați să trimită date personale, bancare sau chiar să trimită bani. Astfel de practici nu sunt legale și trebuie sesizate imediat.

Compania Hidroelectrica se confruntă cu o situație neplăcută. Numele și imaginea lor au fost folosite în scopul creării unei platforme online pe nume Hidroelectrica Edge. Acest lucru a fost realizat ilegal, iar aceștia s-au sesizat. Reprezentanții companiei au făcut anunțul prin intermediul unui comunicat, iar acolo îi anunța pe clienți să fie prudenți și să nu trimită bani, date personale sau să accepte oferte venite de pe acea platformă. Cei care vor să primească oferte din partea lor o pot face pe site-ul oficial.

Astfel de iniţiative reprezintă tentative de fraudă online prin care utilizatorii sunt încurajaţi să transfere bani sau să furnizeze date personale şi bancare, fiind atraşi prin promisiuni de câştiguri rapide sau garantate. Hidroelectrica nu solicită investiţii prin platforme online promovate pe reţelele sociale, prin reclame sponsorizate sau prin mesaje telefonice. De asemenea, compania nu solicită transmiterea de date personale sau bancare prin intermediul unor astfel de canale. Singurul website oficial al companiei este www.hidroelectrica.ro, iar toate informaţiile oficiale despre activitatea, proiectele sau comunicările publice ale companiei sunt publicate exclusiv pe site-ul şi pe canalele oficiale de comunicare ale Hidroelectrica. Astfel de scheme pot include reclame înşelătoare, materiale video manipulate sau utilizarea imaginii unor persoane publice din conducerea companiei pentru a crea aparenţa de legitimitate, arată comunicatul.

De asemenea, cei care observă astfel de situații sunt sfătuiți să raporteze companiile și să nu acceseze platformele.

