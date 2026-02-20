Acasă » Știri » Hidroelectrica a făcut anunțul important pentru clienți. Contractul a fost deja semnat

Hidroelectrica a făcut anunțul important pentru clienți. Contractul a fost deja semnat

De: Irina Vlad 20/02/2026 | 14:19
Hidroelectrica a făcut anunțul important pentru clienți. Contractul a fost deja semnat
Hidroelectrica a făcut anunțul important pentru clienți. Contractul a fost deja semnat / sursă foto: social media

Anunț de ultimă oră pentru clienții Hidroelectrica din România! Contractul pentru realizarea celui mai important parc fotovoltaic din țară a fost semnat. Investiția va costa 24,412 milioane de lei. 

Proiectul „Parc fotovoltaic Țara Hațegului”, județul Hunedoara, prevede dezvoltarea unui parc fotovoltaic de energie regenerabilă – cu o putere instalată de 8,9 MWp și o producție medie estimată la aproximativ 11 GWh/an (adică 11 milioane de Kwh), în condiții ideale. Mai exact, parcul va produce energie curată, din surse regenerabile, contribuind la protejarea mediului și implementarea unor acțiuni strategice pentru reducerea poluării.

Hidroelectrica a făcut anunțul important pentru clienți. Contractul a fost deja semnat / sursă foto: social media

Hidroelectrica a semnat contractul pentru proiectul Parc fotovoltaice Țara Hațegului

Joi, 19 februarie, Hidroelectrica a semnat contractul pentru realizarea parcului fotovoltaic, investiție în valoare de 24,412 milioane de lei fără TVA, în urma unei licitații deschise, la care au fost depuse patru oferte. În urma evaluării acestora, a fost declarată câştigătoare oferta depusă de asocierea Electro-Alfa International SA (lider) şi General ME.EL Electrica SRL.

În completarea portofoliului său hidroenergetic, liderul în producția de energie regenerabilă din România își dorește dezvoltarea unoi noi capacități de producție din surse regenerabile. Zona Hațegului este cunoscută datorită terenurilor agricole și suprafețelor extravilane potrivite pentru investiții în energie solară.

Proiectul va contribui la creșterea capacității de producție din surse regenerabile, la reducerea emisiilor industriale de carbon și la susținerea obiectivelor naționale și europene privind promovarea tehnologiilor curate. Durata contractului este de 12 luni – dintre care două  alocate etapei de proeictare și 10 luni pentru execuția lucrării.

„Semnarea acestui contract marchează un nou moment important în strategia noastră de dezvoltare. Proiectul „Parc fotovoltaic Ţara Haţegului” confirmă angajamentul Hidroelectrica de a investi în capacităţi moderne şi eficiente de producere a energiei verzi, diversificând mixul energetic al companiei. Ne concentrăm pe implementarea unor proiecte sustenabile, care aduc valoare pe termen lung acţionarilor, clienţilor şi comunităţilor locale.

Prin această investiţie, Hidroelectrica îşi consolidează poziţia de lider în producţia de energie regenerabilă din România, continuând strategia de dezvoltare a unor noi capacităţi de producţie din surse regenerabile, complementare portofoliului său hidroenergetic”, a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Hidroelectrica a făcut anunțul. De ce s-a modificat prețul energiei din ultima factură

Au plătit 23.000 de lei la întreținere fără să aibă căldură. Cum s-a ajuns în situația asta

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Știri
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”
Știri
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă…
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi...
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam
Adevarul
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști...
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
Digi24
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va...
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
Click.ro
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește...
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Digi 24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a...
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
Digi24
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv...
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă ...
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”
Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați
Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
Bogdan de la Ploiești, declarație publică pentru Cristina Pucean: “O voi iubi toată viața mea!”
Bogdan de la Ploiești, declarație publică pentru Cristina Pucean: “O voi iubi toată viața mea!”
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A ...
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A câștigat procesul în Olanda
Vezi toate știrile
×