Hidroelectrica a făcut anunțul important pentru clienți. Contractul a fost deja semnat

Anunț de ultimă oră pentru clienții Hidroelectrica din România! Contractul pentru realizarea celui mai important parc fotovoltaic din țară a fost semnat. Investiția va costa 24,412 milioane de lei.

Proiectul „Parc fotovoltaic Țara Hațegului”, județul Hunedoara, prevede dezvoltarea unui parc fotovoltaic de energie regenerabilă – cu o putere instalată de 8,9 MWp și o producție medie estimată la aproximativ 11 GWh/an (adică 11 milioane de Kwh), în condiții ideale. Mai exact, parcul va produce energie curată, din surse regenerabile, contribuind la protejarea mediului și implementarea unor acțiuni strategice pentru reducerea poluării.

Hidroelectrica a semnat contractul pentru proiectul Parc fotovoltaice Țara Hațegului

Joi, 19 februarie, Hidroelectrica a semnat contractul pentru realizarea parcului fotovoltaic, investiție în valoare de 24,412 milioane de lei fără TVA, în urma unei licitații deschise, la care au fost depuse patru oferte. În urma evaluării acestora, a fost declarată câştigătoare oferta depusă de asocierea Electro-Alfa International SA (lider) şi General ME.EL Electrica SRL.

În completarea portofoliului său hidroenergetic, liderul în producția de energie regenerabilă din România își dorește dezvoltarea unoi noi capacități de producție din surse regenerabile. Zona Hațegului este cunoscută datorită terenurilor agricole și suprafețelor extravilane potrivite pentru investiții în energie solară.

Proiectul va contribui la creșterea capacității de producție din surse regenerabile, la reducerea emisiilor industriale de carbon și la susținerea obiectivelor naționale și europene privind promovarea tehnologiilor curate. Durata contractului este de 12 luni – dintre care două alocate etapei de proeictare și 10 luni pentru execuția lucrării.

„Semnarea acestui contract marchează un nou moment important în strategia noastră de dezvoltare. Proiectul „Parc fotovoltaic Ţara Haţegului” confirmă angajamentul Hidroelectrica de a investi în capacităţi moderne şi eficiente de producere a energiei verzi, diversificând mixul energetic al companiei. Ne concentrăm pe implementarea unor proiecte sustenabile, care aduc valoare pe termen lung acţionarilor, clienţilor şi comunităţilor locale. Prin această investiţie, Hidroelectrica îşi consolidează poziţia de lider în producţia de energie regenerabilă din România, continuând strategia de dezvoltare a unor noi capacităţi de producţie din surse regenerabile, complementare portofoliului său hidroenergetic”, a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

