Hidroelectrica a făcut anunțul. De ce s-a modificat prețul energiei din ultima factură

De: Denisa Iordache 29/01/2026 | 18:35
Vești importante pentru români! Clienții Hidroelectrica au observat că, în ultima factură de energie electrică primită, prețul a fost schimbat, iar pentru majoritatea este unul mai mare. Motivul? Toate detaliile în articol. 

După o perioadă în care serviciile online au fost sistate, Hidroelectrica a reînceput recent să emită facturile clienților casnici. Noile prețuri au stârnit valuri printre clienți, iar grupurile de social media destinate subiectului s-au umplut de întrebări și curiozități. 

Printre constatările făcute de români s-a numărat și prețul mai mare pentru kWh, dar nu pentru toți. Pentru alții, prețul a fost mai mic. 

Ce s-a întâmplat, de fapt? Hidroelectrica a menținut prețul energiei active din factură, dar modificările sunt cauzate de tarifele de rețea care s-au schimbat începând cu 1 ianuarie 2026. Este vorba despre tarifele de transport și distribuție. 

Aceste tarife sunt stabilite de stat prin Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei. Toți consumatorii de energie le plătesc prin facturi. 

Astfel, atât Hidroelectrica, cât și alți furnizori, nu pot controla aceste tarife stabilite de stat prin ANRE. 

Aceste tarife sunt adăugate la prețul energiei active. La factură se mai adaugă și alte componente cu preț stabilit de stat precum accize, contribuția de cogenerare, certificatele verzi, contribuția Cfd. Mai apoi, se adaugă TVA de 21% și se ajunge la suma finală. 

Acestea fiind spuse, prețurile facturilor s-au modificat odată cu apariția acestor noi tarife începând cu data de 1 ianuarie. Clienții au observat o creștere de 4bani/kWh, alții de 3 bani sau alții de 1 ban. În schimb, sunt și români care au observat o scădere de 3 bani pe kWh. 

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie, va fi ajutat de un proiect de modificare al legii pus în dezbatere publică de Ministerul Energiei, de care și alte companii vor putea beneficia pe viitor (VEZI AICI MAI MULT). 

PPC a făcut anunțul. Este valabil doar pentru clienții noi

Hidroelectrica a făcut anunțul. Ce trebuie să știe toți clienții

