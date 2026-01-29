Acasă » Știri » (P) Revoluție în farmacii! Intră pentru o pastilă și ieși “văzut” de medic, cu rețetă și tratament, în doar câteva minute

De: Redacția CANCAN 29/01/2026 | 19:14
Să te îmbolnăvești când nu ai medic disponibil este unul dintre cele mai frustrante lucruri. Durere în gât, febră, infecții urinare, lombalgii, entorse, simptome care apar brusc, iar programările la medic sunt uneori la zile distanță.

Acum, însă, lucrurile încep să se schimbe.

eTELEDOC a inițiat un parteneriat cu lanțul farmaceutic Salofarm, prin care consultațiile de telemedicină devin accesibile direct în farmacii. Implementarea a fost realizată în cateva farmacii din Bacau si Galati, unde pacienții pot accesa direct medicul chiar din farmacie.

Cum funcționează concret

Imaginează-ți scenariul real: Te doare gâtul, nu ai medic disponibil.si nici timp să astepti o programare sau sa stai la cozi.

Intri într-o farmacie din rețeaua Salofarm in care găsești o tabletă eTELEDOC dedicată consultațiilor medicale online. În doar câteva minute intri în legătură cu un medic.

După consultație:

  • rețeta este trimisă direct pe e-mailul farmaciei
  • farmacistul eliberează tratamentul
  • pleci acasă cu medicația în buzunar

Fără drumuri inutile, fără programări, fără zile pierdute.

De ce este considerat un pas uriaș

În România, mulți pacienți ajung în farmacii înainte să ajungă la medic. Acest sistem transformă farmacia într-un punct real de acces la servicii medicale. Prezenta medicului in aceasta varianta in farmacii, scade riscurile automedicatie.

Beneficiile sunt evidente:

  • acces rapid la medic
  • consultație în timp real
  • rețetă emisă pe loc
  • tratament eliberat imediat
  • soluție pentru situatii medicale aparute subit.

Medicina se mută mai aproape de pacient

Telemedicina nu mai este un concept futurist. Devine parte din viața reală, mai ales pentru situațiile în care pacientul are nevoie rapid de un sfat medical.

Pentru părinți, persoane active sau pacienți din zone unde accesul la medic este mai dificil, soluția poate face diferența între agravarea simptomelor și tratament rapid.

Viitorul începe în farmacie

Integrarea consultației medicale direct în farmacie marchează un nou capitol în medicina modernă, unul în care tehnologia reduce distanța dintre pacient și medic la doar câteva minute.

Iar pentru pacient, asta înseamnă un lucru simplu:

  • intri cu o problemă de sănătate
  • ieși cu soluția completă.

 

