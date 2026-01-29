Cine i-a făcut ”cadou” lui Mihai Morar cafeneaua din Oradea. Gândul demontează minciunile prezentatorului TV

Într-un text publicat pe Substack pe 27 ianuarie, Mihai Morar vorbește și despre cafeneaua sa din Oradea, respingând ideea că aceasta i-ar fi fost oferită cadou de Ilie Bolojan, pe care o numește „ticăloșie”. Totuși, nu este clar cine a lansat această afirmație, întrucât publicațiile care au scris despre subiect au prezentat doar informații legate de amplasarea și istoricul spațiului, conform Gândul.ro

Cafeneaua funcționează într-o clădire istorică din Parcul Traian, aflată în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, iar terasa se află pe terenul Primăriei. Fosta cafenea „Dripper in the Park” a fost înlocuită anul trecut cu „Emozia”, un brand deținut de Mihai Morar, care mai are locații și în București și Cluj-Napoca.

Pentru a citi întreaga știre, CLICK AICI.