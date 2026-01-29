Acasă » Știri » Mâna dreaptă a lui Pescobar s-a întors la afacerist, la 3 luni după ce și-a dat demisia. Nimeni nu se aștepta la asta!

Mâna dreaptă a lui Pescobar s-a întors la afacerist, la 3 luni după ce și-a dat demisia. Nimeni nu se aștepta la asta!

De: roxana tudorescu 29/01/2026 | 21:29
Lavinia și Pescobar împreună, din nou
Împăcarea anului s-a petrecut! Lavinia și Pescobar au îngropat securea războiului și au stârnit valuri pe internet, așa cum obișnuiau să facă pe vremuri. Cei doi au stârnit reacții cu cea mai recentă postare împreună! Toate detaliile în articol. 

Vestea rupturii dintre cei doi venea în urmă cu aproape trei luni și reușea să șocheze internetul. Managera restaurantului din Mamaia anunța la acea vreme că și-a părăsit locul de muncă și că se axează pe alt proiect, după o colaborare de lungă durată cu Paul Nicolau. Nimeni nu se aștepta la această împăcare!

Împăcarea anului: Lavinia + Pescobar împreună, din nou

Acum, ca odinioară, cei doi au făcut valuri în online cu apariția lor. Când nimeni nu se mai aștepta, Lavinia și Pescobar au reînnoit contractul. Șatena va fi managera noului restaurant din Drumul Taberei, iar Paul Nicolau a ținut să îi facă o prezentare așa cum se cuvine. El numește această scurtă despărțire drept o ”vacanță” și îi anunță pe fani că Lavinia s-a întors cu forțe proaspete! 

„Am o foarte mare surpriză! Surpriza se numește Lavinia. Ea va fi managera acestei minunate locații. Bună, Lavinia! Bine ai revenit! Ai avut o vacanță de 3 luni de zile. Nici eu n-am vacanțe așa. Ce vrei să le transmiți? Lor le-a fost foarte dor de tine!”, a spus Pescobar. 

Ce spunea Lavinia în urmă cu 3 luni 

Lavinia a ținut aunci să îi anunțe pe internauți și a postat o filmare pe TikTok în care vorbește despre decizia ei. Ea vorbea clar despre un final, astfel că nimeni nu s-a așteptat la o reîmpăcare, nici măcar ea! 

„Dragilor, se încheie încă o etapă importantă din viața mea. După câțiva ani plini de provocări, am ales să renunț la job-ul meu. Vreau să le mulțumesc mult tuturor oamenilor care au fost parte din această poveste, dar bineînțeles, orice final are și un nou început. Acum mă dedic unui nou proiect despre care vă voi povesti în următorul clip. Stați aproape!”, a spus șatena pe TikTok.

Dani Oțil rupe tăcerea despre Pescobar și modul în care se promovează: „Nu sunt de acord cu bubuiala asta”

De ce a reapărut Larisa ex-Pescobar în peisaj: „Am învățat foarte multe de la el”

