Dani Oțil rupe tăcerea despre Pescobar și modul în care se promovează: „Nu sunt de acord cu bubuiala asta”

De mulți ani, Dani Oțil se află în lumina reflectoarelor. Este unul dintre cei mai cunoscuți oameni din televiziune, însă în ultimii ani acesta și-a extins activitatea și este antreprenor. Are propriul restaurant care se bucură de succes, dar a aruncat un ochi și la vecini. Ce spune matinalul de la Antena 1 despre felul în care Pescobar își promovează afacerea?

În urmă cu ani de zile, Dani Oțil și-a extins aria de activitate, iar pe lângă televiziune a intrat și în lumea afacerilor. Este antreprenor, iar restaurantul său se bucură de succes. Însă, modelul său de business este diferit de al altora. Mulți încearcă acum să copieze rețeta lui Pescobar, însă Dani Oțil avertizează că nu asta este cheia succesului.

Dani Oțil rupe tăcerea despre Pescobar și promovarea lui

Din poziția de cunoscător, Dani Oțil a luat la analizat modul în care antreprenorii români își conduc afacerile. Pe lângă experiența din domeniu, din punctul de vedere al unui om de marketing, matinalul de la Antena 1 spune că mulți antreprenori acționează greșit.

În ceea ce privește tehnicile de promovare, mulți antreprenori încearcă rețeta lui Pescobar. Este vorba despre o promovare agresivă pe rețelele sociale, însă Dani Oțil nu este de acord cu această metodă. Spune că patronul de la Taverna Racilor este un caz aparte, iar mare parte din succes i se datorează „farmecului personal”. Însă, Dani Oțil a punctat că această strategie nu funcționează deloc pentru alți antreprenori.

„Eu sunt mai old school la partea cu restaurantul. Nu sunt de acord cu bubuiala asta care se pare că a funcționat la unii. Oamenii au tendința să ia după TikTok, după Instagram, dar merg doar din curiozitate și s-ar putea să nu se mai întoarcă. Eu sunt om de marketing, știi că am o agenție, produc pentru mari companii din România conținut. Am văzut și bune și rele. Acum, Pescobar a reușit, dar eu pot să-ți arăt în țară 4-5 oameni care încearcă să-l copieze cu resurse mai multe, nu filmat cu telefonul, și nu se pot apropia de 2% din Pescobar, jos pălăria pentru ce face el. Știu că lumea vizitează locuri, statui, țări și restaurante numai pentru că au văzut pe Instagram, dar asta e valabil pentru neveste. Eu nu am acest gen de business”, a declarat Dani Oțil, în cadrul unui podcast.

