Patronul Fryday îi răspunde lui Pescobar, după „atacul” din online: „Sunt minciuni și aici își arată caracterul”

După ce Pescobar a pus tunurile pe Lucian Florea și a lansat o serie de acuzații la adresa lui, a venit rândul patronului de la Fryday să dea replica. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, a vorbit despre întreaga situație, care a aruncat internetul în aer. Așa cum era de așteptat, nici Lucian Florea nu s-a lăsat mai prejos și a contracarat tot ceea ce a spus Paul Nicolau, ba chiar a specificat faptul că are de gând să acționeze pe cale legală. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Este scandalul momentului În HoReCa! Paul Nicolau și Lucian Florea sunt la cuțite, iar disputa ia amploare (VEZI AICI MAI MUTE DETALII). Pescobar a fost cel care a deschis cutia Pandorei și l-a atacat pe patronul Fryday pe rețelele de socializare. Însă replica nu a întârziat să apară!

Lucian Florea: „Dacă o să continue așa, o să merg pe cale legală”

Din spusele lui Lucian Florea, nimic din ce a spus Pescobar nu reflectă realitatea. Cei doi nu și-ar fi vorbit de câteva luni și nici nu a existat o ceartă în adevăratul sens al cuvântului.

Ideea e de bază care eu cu Paul n-am mai vorbit de câteva luni de zile, nici nu intenționez să o fac. Nu m-am certat cu el. N-am nimic personal. El pare că are ceva personal. Pur și simplu n-am mai vorbit. Nu mi se pare că suntem pe aceeași lungime de undă. A promovat pe altcineva la un moment dat, în ideea în care noi am deschis două restaurante în Constanța, în vara aia. Nu m-am supărat neapărat de motivul ăsta că am și făcut o glumă cu el pe subiectul ăsta, dar ne-am îndepărtat. Mi-a dat câteva telefoane când chiar nu i-am putut răspunde la telefon și n-am mai vrut să vorbesc cu el. Dar nu de aici până la acuze, că am sunat eu la furnizori. Din contră, chiar el a fost la Slănic cu Mazere și Radu Mazere îmi spunea că ar fi spus că am discutat eu cu arhitecta să nu mai lucreze cu el. L-am sunat azi dimineața și pe arhitect, am sunat la toți, să-i întreb cu cine am vorbit eu să nu lucreze el. Nu m-am băgat, nici nu mă interesează. Îi doresc absolut tot binele din lume, se bate capul în cap asta cu biserica, cu credința, ce face el și cu acuzele nefondate, că minte. Și probabil dacă o să continue așa, o să merg pe cale legală. În primul rând eu nu fac asta cu cineva cu care am stat la masă, care mi-a fost prieten. Nu fac circ, eu sunt om de afaceri și îmi văd treaba mea. E foarte agresiv și jignește. Am fost lângă el cu diverse lucruri. Legat de doamna de la Reiffeisen, e o relație profesională pe care i-am dat-o și lui, că are numărul doamnei, avem relația de corporate la Suceava. Eu am familie, nu există așa ceva, a declarat Lucian Florea pentru CANCAN.RO.

„Sunt minciuni și aici își arată caracterul”

În plus, patronul de la Fryday a mai specificat faptul că toate acțiunile lui Paul Nicolau sunt în contradicție cu ceea ce postează pe rețelele de socializare, referitor la valori și principii.

Asta-i problema, că sunt minciuni și aici își arată caracterul, cum dezinformează și cum insinuează că eu am alte beneficii. E ceva total fals. Cel mai probabil doamna respectivă o să-i facă acțiune instanță, probabil, din câte am înțeles, o să-l acționeze in instanță. Iar legat de celalalte acuzații, eu cu colegul meu, Valentin, lucrăm împreună din 2019, apare în clipurile mele, când mergem undeva luăm camere împreună, pentru că este parte din top management-ul companiei, este general managerul companiei și ne luăm aceleași camere. El acolo a mințit, că eu am recunoscut, s-ar putea spune orice despre mine, dar nu asta, nu e cazul, să fie toată lumea liniștită, că nu-mi plac băieții. Nu e o strategie de marketing, Paul nu și-ar fi permis să mă jignească, o face pentru că are niște informații false, probabil a fost indus în eroare, eu nu îi vreau răul, dar nu vreau să mai stăm la aceeași masă. El ce spune, să-și asume, e om mare, vaccinat, e păcat că minte și vorbește așa urât, e în contradicție cu valorile despre familie și biserică, ce spune el acolo. Mi-ar părea bine să-și vadă de treabă. Dacă avea nevoie de informații de la mine, îmi spunea, a decis să iasă public, el probabil așteaptă să-l sun, eu nu fac circ. Eu sunt din alt aluat, de asta nici nu am avut chimie pe termen lung, ne-a mai spus patronul Fryday.

CITEȘTE ȘI – Pescobar, prânz de hipster lângă Rolls-ul de 500.000 €. A dat restaurantele de lux pe un panini

NU RATA – Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.