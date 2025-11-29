Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară

Lavinia din Argeș: de la tractor, la restaurante cu pește, la scandal cu bani falși și lacrimi la mall. Cine și-ar fi imaginat că fata aia simpatică din Argeș, care făcea live-uri în timp ce conducea tractorul, cu părul în vânt și motorul turat, va ajunge într-o bună zi să fie subiect în site-ul CANCAN.RO? Ei bine, Lavinia, regina câmpurilor și a viralelor, a reușit.

Pe vremuri, mândră nevoie mare de satul ei, Lavinia nu se sfia să apară în live-uri cu mâinile pline de pământ, chicotind pe ogoare: „Dragilor, azi semănăm grâul! Dau la brazdă cum dați voi tap-tapuri!”. Și trending a fost.

Tractorul a devenit trambulina ei, dovadă că munca este brățară de aur! Lavinia a devenit o influenceriță de succes, neșlefuită, naturală și cu inimă mare. Și uite că de la un live într-un plug, s-a trezit la București.

Bucureștiul – noul ogor

Intră în peisaj și în viața Laviniei, Paul. Patronul de la Taverna Racilor, mereu în căutare de dudui care să îi pompeze afacerea. Forțoasă și bună de muncă așa cum o dovedeau live-urile de pe tractor, Lavinia devine umbra lui: era văzută la birou, la Mamaia, la deschideri, la degustări, la bancă, la cumpărături, la volan și bineînțeles pe live-uri. Era și manageră, și PR, și șofer, și, omul bun la toate. Uite așa schimbă omul tractorul pe Lamborghini!

Pe internet, Lavinia era mai mândră ca premianta clasei: „Am salariu 20.000 euro, muncim mult, dar cine-i harnic, trăiește bine!”

Internauții vibrau, comentau, se întrebau de unde atîta bănet, ba chiar primul ministru și președintele țării deveniseră invidioși! Parcă și-ar fi depus și ei CV-urile la Taverna Racilor!

Demisie… sau concediere?

Șoc și groază când într-o bună zi a anunțat că „și-a dat demisia” și că începe alt drum spiritual, profesional, cosmic, karmic, cine mai știe.

Paul Pescobar nu a iertat-o însă povestind că nici vorbă de demisie. A fost dată afară direct! Concediată! Scoasă pe ușa din dos! Motivul? Nefiind învățată cu atâția bani, a confundat o bancnotă de 50 de euro falși cu unii reali și a încercat să îi depună la bancă odată cu încasările restaurantelor. Banca a făcut ochii mari și a blocat toate conturile. Na belea!

Internauții au încremenit. Cei care o iubeau au zis că sigur nu e vina ei. Cei care n-o înghițeau au zis că nici nu trebuia lăsată să iasă din județ fără aviz de la primărie. Cert e că scandalul a explodat.

Noul iubit: fresh start sau rebound?

Ca orice divă în reconstrucție, Lavinia nu a stat singură mult. A apărut cu un nou iubit, despre care fanii deja teoretizează: bodyguard? mecanic? taximetrist? astrolog? Sau poate chiar falsificator de bancnote de 50 de euro? Nimeni nu știe, dar pare un băiat de treabă. Dar poate nu este iubit ci o nouă relație profesională!

Azi, dramă! Lavinia la Mall Promenada

Pe scara vieții Lavinia Stoica a coborât brusc din Lamborghini și a ajuns în Uber. CANCAN.RO a surprins-o plimbându-se singură, cu privirea pierdută, machiată sumar, nearanjată, îmbrăcată în culori mai terne decât ploaia de noiembrie, cu vibe de „astăzi nu sunt într-o zi bună”.

A intrat prin magazine, și-a cumpărat ceva haine – poate un început fresh, poate retail therapy, poate ceva care să îi ridice moralul. Dar lovitura emoțională a venit când s-a oprit să mănânce fix la Patiseria Paul. Coincidență? Semn? Nostalgie? Greu de spus.

Imaginile vorbesc de la sine: Lavinia pare tristă. Pare a avea aerul unei femei în depresie, parcă dusă pe gânduri, cu ochii umezi și zâmbet absent. Mânca încet, singură, cu gândurile ei poate socotind dacă nu ar fi mai potrivit să se întoarcă acasă, la volanul legendarului tractor care a făcut istorie și unde se simțea în elementul ei! Așteptăm cu sufletul la gură!

CITEȘTE ȘI: Averea fantomă a Laviniei lui Pescobar! Tatăl ei trăiește ca milionarii, dar pe hârtie nu valorează mai nimic!

NU RATA: Aroganța Laviniei Stoica, după ce a mințit că a demisionat de la Pescobar! Șomeră de lux și o nouă relație

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.