Aroganța Laviniei Stoica, după ce a mințit că a demisionat de la Pescobar! Șomeră de lux și o nouă relație

În urmă cu puțin timp, Lavina Stoica, mâna dreaptă a lui Pescobar, a venit cu un anunț surprinzător. Aceasta anunța „despărțirea” de omul de afaceri. Și-a dat demisa și spunea că se va ocupa acum de alte proiecte. Cum arată viața Laviniei după ce a plecat de la Taverna din Mamaia? Șomeră de lux și o nouă relație.

Recent, managera restaurantului din Mamaia a lui Pescobar a anunțat că și-a părăsit locul de muncă și se axează pe alt proiect. Paul Nicolau mărturisea în urmă cu ceva timp că Lavinia este cea mai bună angajată a lui și că a reușit să îi aducă sume record la Taverna din Mamaia. Însă, se pare că acum a decis să schimbe macazul.

„Dragilor, se încheie încă o etapă importantă din viața mea. După câțiva ani plini de provocări, am ales să renunț la job-ul meu. Vreau să le mulțumesc mult tuturor oamenilor care au fost parte din această poveste, dar bineînțeles, orice final are și un nou început. Acum mă dedic unui nou proiect despre care vă voi povesti în următorul clip. Stați aproape!”, a spus șatena pe TikTok.

Aroganța Laviniei Stoica, după ce a mințit că a demisionat de la Pescobar

Ei bine, la scurt timp după ce Lavinia și-a anunțat demisa, la rampă a ieșit și Pescobar care a clarificat lucrurile. Acesta a spus că nu a fost vorba despre o demisie, ci chiar el a decis să o dea pe tânără afară.

Ei bine după ce a mințit că a demisionat, se pare că Lavinia nu se grăbește nici să se apuce de noile proiecte despre care vorbea. Iar acum pare că a devenit o șomeră de lux și își prezintă „noua viață” și în mediul online.

Lavina Stoica pare că este destul de liniștită acum și a început o nouă etapă din viața ei. Însă nu este vorba despre o etapă profesională, ci una amoroasă. De când a demisionat, șatena se relaxează așa cum se cuvine, iar postările sale din mediul online includ cafele, plimbări și numeroase momente petrecute alături de iubit.

Tânăra pare că a uitat despre proiectele despre care vorbea și se bucură acum doar de noua poveste de dragoste. Lavina este misterioasă, iar imaginile cu iubitul nu îl dezvăluie pe aceasta în totalitate. Cei doi se bucură de timpul împreună, postându-se în tot felul de cadre romantice.

Foto: Instagram