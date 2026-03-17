A crescut taxa obligatorie pentru cei care locuiesc la bloc. Cât trebuie să achite, de acum

De: Irina Vlad 17/03/2026 | 08:44
Anunț important pentru românii care locuiesc la bloc. Odată cu majorarea impozitelor locale, liberalizarea prețurilor la energie și introducerea taxei de carbon, costurile pentru întreținerea unei locuințe au din ce în ce mai mari în 2026, ceea ce înseamnă cheltuieli în plus pentru proprietari. 

În funcție de tipul proprietății, taxele și cheltuielile unei locuințe din România variază. De asemenea, introducerea unor taxe noi și expirarea schemelor de plafonare la energie electrică și gaze naturale sunt motivele pentru care proprietarii de apartamente plătesc mai mult pentru întreținerea locuințelor (facturi mai mari pentru utilități).

Costuri mai mari pentru românii care locuiesc la bloc

În 2026, cheltuielile de întreținere la bloc acoperă încălzirea, apa, serviciile de mentenanță, salubritate, energia electrică pentru spațiile comune și administrarea clădirii. Odată cu noile scumpiri, aceste servicii au ajuns la valori îngrijorătoare.

Costurile aproximate pentru întreținere pornesc de la 350 de lei (în cazul unei garsoniere) și pot ajunge până la 1.200 de lei/lună (în cazul apartamentelor cu 3 sau 4 camere). Diferențele de prețuri apar în funcție de vechimea clădirii, oraș. De asemenea, consumul individual influențează facturiel finale – influențate de scumpirea energiei și de schimbările fiscale. Iată câteva exemple de costuri estimative pentru întreținerea unei garsonierea, a unui apartament cu 2 și 3 camere:

  • Garsonieră: între 350 și 450 de lei/lună
  • Apartament cu două camere: între 550 și 800 de lei/lună
  • Apartament cu 3 camere: între 800 și 1.200 de lei/lună

Situația nu este deloc diferită și în țările europene. Cheltuielile diferă de la o țară la alta. Serviciile de bază includ energia electrică, încălzirea, apa și utilitățile comune. Diferențele dintre sursele de energie, strategiile de stabilire a prețurilor, subvențiile și măsurile de sprijin influențează toate modul în care se formează prețurile la utilități.

Potrivit presei străine, în Germania, cheltuielile pentru întreținerea unei locuințe sunt estimate între 2,50 și 4,50 euro/metru pătrat. Spre exemplu, în cazul unei garsoniere de 30 m², întreținerea lunară este estimată între 100 și 135 de euro ( aproximativ 500 – 675 de lei). În cazul unui apartament cu două camere (60 m²) – costurile de întreținere variază între 180 – 270 de euro/lună (circa 900 – 1.350 de lei).

De asemenea, în Franța, taxele de proprietate au crescut cu aproximativ 63 de euro pe an. În Ungaria, cheltuielile lunare pentru utilități sunt estimate între 80 și 250 de euro, în funcție de dimensiunea locuinței și facilitățile clădirii.

Impozitele se recalculează pentru mulți proprietari. Ce români pot primi bani înapoi de la primărie

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mihaela Moise sare în apărarea lui Betty Salam, după ce a renunţat la custodia copilului: „Toate mămicile astea cu super puteri au început să comenteze”
Știri
Mihaela Moise sare în apărarea lui Betty Salam, după ce a renunţat la custodia copilului: „Toate mămicile astea…
Cartea de identitate se transformă în ”pix digital”. Cum vei semna documentele de acum, dacă ai actul electronic
Știri
Cartea de identitate se transformă în ”pix digital”. Cum vei semna documentele de acum, dacă ai actul electronic
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
Mediafax
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților...
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de la explozia din 17 octombrie 2025
Gandul.ro
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Somn uriaș de 109 kilograme, prins de un pescar din Austria: „Ce submarine înoată acum în Lacul Constanța!”
Adevarul
Somn uriaș de 109 kilograme, prins de un pescar din Austria: „Ce submarine...
„Mini-armata” de angajați falși a lui Kim Jong Un a invadat Europa. Cum s-au infiltrat agenții nord-coreeni în marile companii de IT
Digi24
„Mini-armata” de angajați falși a lui Kim Jong Un a invadat Europa. Cum...
Un meteorolog a căzut de pe trotinetă în timp ce transmitea în direct la un post de televiziune
Mediafax
Un meteorolog a căzut de pe trotinetă în timp ce transmitea în direct...
Parteneri
Valentina Pelinel are încă forme de fotomodel! Imaginile senzuale cu soția lui Borcea au aruncat internetul în aer
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Valentina Pelinel are încă forme de fotomodel! Imaginile senzuale cu soția lui Borcea au aruncat...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
Click.ro
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026:...
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Digi 24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Ce se ascunde în spatele amenințărilor lui Trump la adresa NATO
Digi24
Ce se ascunde în spatele amenințărilor lui Trump la adresa NATO
Surpriză pe șoselele din România: mașina electrică cu 3 senzori Lidar și tehnologie Huawei, circulă deja la noi
Promotor.ro
Surpriză pe șoselele din România: mașina electrică cu 3 senzori Lidar și tehnologie Huawei, circulă...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett Johansson
go4it.ro
Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett Johansson
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Go4Games
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de la explozia din 17 octombrie 2025
Gandul.ro
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de la explozia...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mihaela Moise sare în apărarea lui Betty Salam, după ce a renunţat la custodia copilului: „Toate ...
Mihaela Moise sare în apărarea lui Betty Salam, după ce a renunţat la custodia copilului: „Toate mămicile astea cu super puteri au început să comenteze”
Cartea de identitate se transformă în ”pix digital”. Cum vei semna documentele de acum, dacă ai ...
Cartea de identitate se transformă în ”pix digital”. Cum vei semna documentele de acum, dacă ai actul electronic
Vedetele de la Hollywood, criticate după ce au lăsat în urmă mizerie în sala în care s-au decernat ...
Vedetele de la Hollywood, criticate după ce au lăsat în urmă mizerie în sala în care s-au decernat Premiile Oscar. „Curățați după voi!”
Joseph Adam a comis-o din nou, de data asta la Chefi la cuțite: ”Când eram în facultate la Cambridge, ...
Joseph Adam a comis-o din nou, de data asta la Chefi la cuțite: ”Când eram în facultate la Cambridge, am lucrat într-un restaurant”. Ce a studiat, de fapt
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. La cine rămâne penthouse-ul de 4 ...
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. La cine rămâne penthouse-ul de 4 milioane de euro? Imagini cu locuința de lux
Cum poți obține adeverința de vechime în muncă, în 2026? Lista completă a documentelor necesare
Cum poți obține adeverința de vechime în muncă, în 2026? Lista completă a documentelor necesare
Vezi toate știrile