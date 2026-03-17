A crescut taxa obligatorie pentru cei care locuiesc la bloc. Cât trebuie să achite, de acum

Anunț important pentru românii care locuiesc la bloc. Odată cu majorarea impozitelor locale, liberalizarea prețurilor la energie și introducerea taxei de carbon, costurile pentru întreținerea unei locuințe au din ce în ce mai mari în 2026, ceea ce înseamnă cheltuieli în plus pentru proprietari.

În funcție de tipul proprietății, taxele și cheltuielile unei locuințe din România variază. De asemenea, introducerea unor taxe noi și expirarea schemelor de plafonare la energie electrică și gaze naturale sunt motivele pentru care proprietarii de apartamente plătesc mai mult pentru întreținerea locuințelor (facturi mai mari pentru utilități).

În 2026, cheltuielile de întreținere la bloc acoperă încălzirea, apa, serviciile de mentenanță, salubritate, energia electrică pentru spațiile comune și administrarea clădirii. Odată cu noile scumpiri, aceste servicii au ajuns la valori îngrijorătoare.

Costurile aproximate pentru întreținere pornesc de la 350 de lei (în cazul unei garsoniere) și pot ajunge până la 1.200 de lei/lună (în cazul apartamentelor cu 3 sau 4 camere). Diferențele de prețuri apar în funcție de vechimea clădirii, oraș. De asemenea, consumul individual influențează facturiel finale – influențate de scumpirea energiei și de schimbările fiscale. Iată câteva exemple de costuri estimative pentru întreținerea unei garsonierea, a unui apartament cu 2 și 3 camere:

Garsonieră: între 350 și 450 de lei/lună

Apartament cu două camere: între 550 și 800 de lei/lună

Apartament cu 3 camere: între 800 și 1.200 de lei/lună

Situația nu este deloc diferită și în țările europene. Cheltuielile diferă de la o țară la alta. Serviciile de bază includ energia electrică, încălzirea, apa și utilitățile comune. Diferențele dintre sursele de energie, strategiile de stabilire a prețurilor, subvențiile și măsurile de sprijin influențează toate modul în care se formează prețurile la utilități.

Potrivit presei străine, în Germania, cheltuielile pentru întreținerea unei locuințe sunt estimate între 2,50 și 4,50 euro/metru pătrat. Spre exemplu, în cazul unei garsoniere de 30 m², întreținerea lunară este estimată între 100 și 135 de euro ( aproximativ 500 – 675 de lei). În cazul unui apartament cu două camere (60 m²) – costurile de întreținere variază între 180 – 270 de euro/lună (circa 900 – 1.350 de lei).

De asemenea, în Franța, taxele de proprietate au crescut cu aproximativ 63 de euro pe an. În Ungaria, cheltuielile lunare pentru utilități sunt estimate între 80 și 250 de euro, în funcție de dimensiunea locuinței și facilitățile clădirii.

