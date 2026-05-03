”A ajuns un om fără adăpost”. Bărbatul cunoscut de toată lumea a uimit internetul după ultima apariție

De: Denisa Crăciun 03/05/2026 | 10:38
Un fost jucător de fotbal a devenit de nerecunoscut. Ultima sa apariție i-a uimit pe toată lumea. Bărbatul are 38 de ani și a avut o carieră impresionantă.

Gonzalo Higuain este unul dintre cei mai cunoscuți foști jucători de fotbal. În anul 2022 s-a retras de pe terenul de fotbal din postura de jucător, iar aparițiile sale au devenit din ce în ce mai rare. Totuși, recent, a apărut o fotografie în mediul online în care fostul atacant nu mai arată deloc ca înainte. Ultima sa apariție a uimit pe toată lumea, arată de nerecunoscut, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți internauți refuzau să creadă că este el.

Cum arată acum Gonzalo Higuain

Fostul internațional argentinian s-a retras în anul 2022 din postura de jucător de fotbal pentru a se dedica familiei. Acesta a fost unul dintre cei mai apreciați atacanți. Talentul său l-a dus la echipe precum Real Madrid, Napoli și Juventus. De asemenea, el a mai jucat și pentru AC Milan, Chelsea și Inter Miami, acesta fiind ultimul club la care a activat.

În ultimii ani nu a avut prea multe apariții publice și tot ce se știe despre el este că în prezent antrenează o echipă de juniori a clubului din Florida. Un tânăr din Miami s-a întâlnit cu fostul jucător, a pozat cu el, iar apoi a postat fotografia pe rețelele de socializare. În imagine se poate observa cum este un bărbat neîngrijit, iar asta a dus la multe semne de întrebare. Poza a adunat imediat zeci de milioane de vizualizări și mulți dintre cei care au văzut-o spun că ar fi o fotografie falsă și că ar fi fost făcută cu inteligența artificială.

Cum au reacționat internauții

După ce imaginea a fost publicată și a devenit virală, au apărut imediat reacții neașteptate. Mulți spuneau că nu ar fi el, în timp ce alții arătau mai degrabă îngrijorare legată de aspectul său fizic:

„Ce s-a întâmplat cu el?”, „A ajuns un om fără adăpost”, „Cred că glumești”, „Nu poate fi reală fotografia”, „Pare mult mai bătrân” și „A fost eroul copilăriei mele”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

