Sorina Guță, de nerecunoscut. Au trecut 2 ani de când a fost la un pas de moarte, iar acum e alt om

De: Irina Vlad 02/05/2026 | 22:21
Sorina a fost marea iubire a lui Nicolae Guță/ sursă foto: social media

Sorina, unica și marea iubire a lui Nicolae Guță, a ajuns de nerecunoscut. Fosta soție a manelistului a renunțat la manele, s-a pocăit, cântă inmnuri religioase și s-a mutat în Germania. 

Sorina Șerban și Nicolae Guță au fost împreună timp de 7 ani, la începutul anilor 2000. Manelistul avea 30 de ani când a întâlnit-o pe cea despre care avea să declare că a fost marea lui dragoste. În timpul relației, cei doi au format unul dintre cele mai emblematice duo-uri din istoria manelelor românești. În 2005, Sorina Regina, așa cum a fost supranumită, l-a părăsit definitiv pe Guță. Mai apoi, fiecare și-a urmat propriul drum, iar viața i-a dus în direcții diferite.

Cum arată Sorina Guță la doi ani de când a fost la un pas de moarte

În 2024, Sorina Guță a fost la un pas de moarte. A ajuns de urgență la spital după ce i s-a făcut rău subit, în timp ce stătea la masă cu sora ei. Situația era cât se poate de gravă, iar medicii erau nu prea încrezători în ceea ce privește șansele ei de supraviețuire. A intrat în comă și doar o minune a făcut ca ea să își revină.

„Am trecut prin clipe grele, n-am trecut în viața mea prin așa experiență. Stăteam la masă cu sora mea și cum vorbeam cu ea la masă dintr-o dată m-a luat cu amețeală, zicea că n-am mai reacționat, a dat drumul repede la oxigen, mi-a pus oxigenul, mi-a luat saturația, am avut 35, a chemat salvarea, m-a dus la spital și acolo am căzut în comă. Medicii au zis că am fost dusă prea târziu și că le pare rău, că nu mai pot face nimic, doar dacă într-o oră dau semne de intubație mă pot intuba, dacă nu…”, spunea Sorina Guță în 2024.

Au trecut doi ani de când viața ei a atârnat de un fir de ață, iar fosta iubită a lui Nicolae Guță a reușit să își revină și să se pună pe picioare. După ce a trecut peste cumpănă, Sorina Guță și-a promis că își va dedica viața lui Dumnezeu. S-a apropiat de credință, a renunțat la industria muzicală care a făcut-o celebră și la viața pe care o avea înainte, gâsindu-și liniștea în rugăciune și în cântecele bisericești.

Sorina Guță cântă melodii bisericești/ sursă foto: social media

„Nu mai cânt muzică de lume. Cânt muzică creștină. Muzică a fost lăsată de Dumnezeu să fie laudă pentru el. Nu am mai cântat din 2020. O singură dată m-am reîntors în industrie, dar nu s-a mai putut. Așa am simțit, să cânt doar pentru Dumnezeu.

El este bun, el este este mamă, el este tată, el este tot. Pe el trebuie să îl lăudăm. Întotdeauna Dumnezeu m-a salvat, a fost cu mine, a fost protecție pentru mine”, spunea Sorina Guță în urmă cu ceva timp.

