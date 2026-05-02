Patrick a dispărut, iar Bianca Giurcă n-a stat singură! Cine i-a ținut companie la Nuba

Patrick Deac și Bianca Giurcă, un cuplu de Gen Z cât se poate de reușit. România i-a cunoscut acum vreo doi ani în Casa Iubirii și sunt împreună de atunci. Tot împreună i-a surprins CANCAN.RO în Nuba, pe litoral, de 1 Mai. Adică… se putea? Evident nu. Avem o galerie întreagă cu imagini care demonstrează dinamica acestui cuplu. Când el dispare, cine-i ține companie Biancăi? Hint: a fost la Casa Iubirii!
Patrick Deac, câștigătorul celei de-al treilea sezon a emisiunii Casa Iubirii, are 26 de ani și după ce a fost declarat câștigător el locuiește oficial cu „perechea” lui, Bianca Giurcă într-un apartament din București. Despre ei știm că la un moment dat apăruse pe Instagram o postare cu Bianca Giurcă și textul „Baby”, lucru care dăduse naștere unor zvonuri despre o sarcină.
Dar având în vedere că Bianca nu a lăsat paharul din mână toată seara în Nuba (și nici n-are burtică, ci arată WOW), o sarcină e puțin probabilă. Oricum, seara din Nuba nu e pentru asemenea planuri și analize. E doar pentru distracție, ceea ce Patrick și Bianca bifează din plin.
Și nu sunt singuri. Apare în platou… pardon, pe terasă… și Antoni! Da, este chiar Antoni Rosapinta, tânărul din Pitești care și-a încercat norocul în Casa Iubirii. Cei trei își fac niște selfiuri, pentru că evident că tot ce-a fost în Casă a rămas în Casă, acum e cu totul alta situația. Anii au trecut, rămân doar amintirile plăcute.
Cu ocazia acestui selfie de-a dreptul istoric, putem observa și motivul pentru care Patrick spune că are succes în viață și în general în tot ce-și propune: zâmbetul lui.
În schimb, Bianca este cool. Dansează ca și cum n-o vede nimeni, sau mai degrabă ca și cum ar vedea-o toată lumea, în timp ce Patrick o lasă puțin singură, să mai socializeze și cu alții. Biancăi îi ține companie un pahar de roze, la umba unor măslini și are grijă să o binedipună pe prietena ei, Naomi, care de asemenea a participat la emisiune. Blondina a părăsit show-ul la brațul câștigătorului sezonului 4, Dorobanțu. Dacă în online cei doi afișează o dragoste ca în povești, acum noi am reușit să surprindem o altă latură a poveștii lor. Una în care nu prea se bagă-n seama. O fi existat vreun moment tensionat sau cine știe, fetele poate aveau o bârfă puternică de împărtășit pentru că minute bune cele două nu le-au mai acordat atenție partenerilor.
În ceea ce îi privește pe Bianca și Patrick, e o potrivire nebună între ei doi, se înțeleg din priviri și de multe ori din zâmbete, ba chiar ne permitem să spunem că împreună au un viitor promițător!
