Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Povestea de film a unei statuete Oscar. A fost dată dispărută la aeroport, iar autoritățile au reușit să o găsească

Povestea de film a unei statuete Oscar. A fost dată dispărută la aeroport, iar autoritățile au reușit să o găsească

De: Daniel Matei 02/05/2026 | 22:50
Povestea de film a unei statuete Oscar. A fost dată dispărută la aeroport, iar autoritățile au reușit să o găsească
Sursa foto: Profimedia

O statuetă Oscar, care a dispărut după ce câștigătorul său a fost nevoit să o predea la controlul de securitate într-un aeroport din New York, a fost recuperată.

Pavel Talankin a declarat că avea statueta Oscar în bagajul de mână în timpul unui zbor către Germania, miercuri, însă a fost oprit de securitatea aeroportului pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York. Agenții i-au spus că premiul ar putea fi considerat un potențial obiect periculos și nu poate fi transportat la bord în acea formă, informează BBC.

După ce a ajuns în Germania, Talankin a constatat că statueta, pe care o câștigase pentru documentarul Mr Nobody Against Putin, dispăruse din bagajul său.

Statueta a fost, însă, găsită

Deși Talankin s-a temut că nu își va recupera prețiosul obiect, el a primit vești foarte bune din partea reprezentanților companiei Lufthansa, cu care acesta a zburat spre Germania.

„Statueta Oscar a fost localizată și se află în siguranță în grija noastră, la Frankfurt”, a transmis compania Lufthansa, precizând că a luat legătura direct cu pasagerul pentru a organiza returnarea acesteia „cât mai rapid posibil”.

Reprezentanții companiei aeriene au mai transmis că regretă incidentul și au prezentat scuze proprietarului, subliniind că manipularea sigură a bunurilor pasagerilor reprezintă o prioritate.

„Regretăm sincer inconvenientul creat și ne-am cerut scuze proprietarului. Manipularea atentă și sigură a bunurilor pasagerilor noștri este de cea mai mare importanță pentru noi”, a transmis Lufthansa.

BBC a contactat Academia de Arte și Științe Cinematografice și Administrația pentru Securitatea Transporturilor din SUA (TSA), instituția care se ocupă de securitatea aeroportuară și care l-a oprit pe Talankin să își transporte Oscarul în bagajul de mână, dar nu a primit niciun răspuns până acum.

Producătoarea executivă a documentarului BBC, Robin Hessman, a declarat că se afla în apel telefonic pe difuzor cu Talankin și cu reprezentanții TSA pentru a-l ajuta la aeroport, deoarece Talankin nu vorbește fluent limba engleză.

Ea a declarat pentru BBC că acesta a zburat de mai multe ori cu Oscarul său, precum și cu premiul BAFTA, ambele câștigate în acest an, atât în Statele Unite, cât și pe zboruri internaționale, și nu a întâmpinat niciodată probleme în a le lua la bord.

„Asta nu i s-ar fi întâmplat lui Leonardo DiCaprio”, a spus ea.

CITEȘTE ȘI:

Câți oameni s-au uitat la Gala Premiilor Oscar 2026. Din 2029, evenimentul va fi transmis doar pe YouTube

Oscar 2026: Actorii de la Hollywood, pe covorul roșu. Cine sunt cele mai bine îmbrăcate vedete și cine a gafat din punct de vedere vestimentar

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Actorii din „Friends”, supărați pe Lisa Kudrow, după ce a dezvăluit câți bani câștigă încă de pe urma serialului
Showbiz internațional
Actorii din „Friends”, supărați pe Lisa Kudrow, după ce a dezvăluit câți bani câștigă încă de pe urma…
Tom Cruise și Pamela Anderson, nou cuplu de la Hollywood? Cum s-ar fi dat de gol actorul
Showbiz internațional
Tom Cruise și Pamela Anderson, nou cuplu de la Hollywood? Cum s-ar fi dat de gol actorul
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori și la București
Mediafax
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori...
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR, care a scris PNRR în Guvernul Cîțu, nu l-a putut implementa când a revenit la conducere, în Guvernul Bolojan
Gandul.ro
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat...
Tragedie după Oțelul – Metaloglobus. Tatăl fotbalistului a făcut infarct în parcare şi a murit
Prosport.ro
Tragedie după Oțelul – Metaloglobus. Tatăl fotbalistului a făcut infarct în parcare şi...
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O...
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
Digi24
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de...
SUA avertizează țările europene că armele cumpărate ar putea întârzia
Mediafax
SUA avertizează țările europene că armele cumpărate ar putea întârzia
Parteneri
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața!...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
Click.ro
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să ajungem la concluzia asta”
Digi 24
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să...
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta...
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
go4it.ro
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR, care a scris PNRR în Guvernul Cîțu, nu l-a putut implementa când a revenit la conducere, în Guvernul Bolojan
Gandul.ro
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 3 mai 2026. Zodia care semnează un contract important
Horoscop 3 mai 2026. Zodia care semnează un contract important
Tragedie în Bucegi: o avalanșă a ucis un pompier experimentat, alte două persoane salvate în ultima ...
Tragedie în Bucegi: o avalanșă a ucis un pompier experimentat, alte două persoane salvate în ultima clipă
Melek reacționează dur după acuzațiile lui Mario Iorgulescu: “Nu ai plătit cu o zi de pușcărie”
Melek reacționează dur după acuzațiile lui Mario Iorgulescu: “Nu ai plătit cu o zi de pușcărie”
Primul arest în cazul mâncării pentru bebeluși contaminate cu otravă. Șeful companiei, șantajat?
Primul arest în cazul mâncării pentru bebeluși contaminate cu otravă. Șeful companiei, șantajat?
Patrick a dispărut, iar Bianca Giurcă n-a stat singură! Cine i-a ținut companie la Nuba
Patrick a dispărut, iar Bianca Giurcă n-a stat singură! Cine i-a ținut companie la Nuba
Cum arată Andreea Sasu după ce a fost externată? Problemele de sănătate și-au pus amprenta pe trupul ...
Cum arată Andreea Sasu după ce a fost externată? Problemele de sănătate și-au pus amprenta pe trupul ei
Vezi toate știrile