Povestea de film a unei statuete Oscar. A fost dată dispărută la aeroport, iar autoritățile au reușit să o găsească

O statuetă Oscar, care a dispărut după ce câștigătorul său a fost nevoit să o predea la controlul de securitate într-un aeroport din New York, a fost recuperată.

Pavel Talankin a declarat că avea statueta Oscar în bagajul de mână în timpul unui zbor către Germania, miercuri, însă a fost oprit de securitatea aeroportului pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York. Agenții i-au spus că premiul ar putea fi considerat un potențial obiect periculos și nu poate fi transportat la bord în acea formă, informează BBC.

După ce a ajuns în Germania, Talankin a constatat că statueta, pe care o câștigase pentru documentarul Mr Nobody Against Putin, dispăruse din bagajul său.

Statueta a fost, însă, găsită

Deși Talankin s-a temut că nu își va recupera prețiosul obiect, el a primit vești foarte bune din partea reprezentanților companiei Lufthansa, cu care acesta a zburat spre Germania.

„Statueta Oscar a fost localizată și se află în siguranță în grija noastră, la Frankfurt”, a transmis compania Lufthansa, precizând că a luat legătura direct cu pasagerul pentru a organiza returnarea acesteia „cât mai rapid posibil”.

Reprezentanții companiei aeriene au mai transmis că regretă incidentul și au prezentat scuze proprietarului, subliniind că manipularea sigură a bunurilor pasagerilor reprezintă o prioritate.

„Regretăm sincer inconvenientul creat și ne-am cerut scuze proprietarului. Manipularea atentă și sigură a bunurilor pasagerilor noștri este de cea mai mare importanță pentru noi”, a transmis Lufthansa.

BBC a contactat Academia de Arte și Științe Cinematografice și Administrația pentru Securitatea Transporturilor din SUA (TSA), instituția care se ocupă de securitatea aeroportuară și care l-a oprit pe Talankin să își transporte Oscarul în bagajul de mână, dar nu a primit niciun răspuns până acum.

Producătoarea executivă a documentarului BBC, Robin Hessman, a declarat că se afla în apel telefonic pe difuzor cu Talankin și cu reprezentanții TSA pentru a-l ajuta la aeroport, deoarece Talankin nu vorbește fluent limba engleză.

Ea a declarat pentru BBC că acesta a zburat de mai multe ori cu Oscarul său, precum și cu premiul BAFTA, ambele câștigate în acest an, atât în Statele Unite, cât și pe zboruri internaționale, și nu a întâmpinat niciodată probleme în a le lua la bord.

„Asta nu i s-ar fi întâmplat lui Leonardo DiCaprio”, a spus ea.

