Tom Cruise și Pamela Anderson, nou cuplu de la Hollywood? Cum s-ar fi dat de gol actorul

Tom Cruise și Pamela Anderson se tatonează pentru a deveni un nou cuplu la Hollywood? După despărțirea intens mediatizată de fosta iubită, Ana de Armas, actorul ar fi dat naștere unor zvonuri privind o idilă cu blondina din „Baywatch”. Află mai multe detalii despre gestul protagonistului din „Misiune Imposibilă”!

Potrivit ultimelor zvonuri apărute la Hollywood, Tom Cruise ar avea un interes pentru sex-simbolul anilor ’90, Pamela Anderson. Potrivit AOL.com, actorul a luat legătura cu blonda după prestația ei din „The Last Showgirl”.

Tom Cruise și Pamela Anderson formează un cuplu?

După ce și-a încântat fanii cu vestea revenirii în rolul căpitanului Pete „Maverick” Mitchell, în Top Gun 3, Tom Cruise rămâne pe buzele fanilor. De data aceasta, cu niște zvonuri care par a fi greu de crezut. După ce relația cu Ana de Armas s-a terminat într-o expunere mediatică sufocantă, actorul pare să fie interesat de Pamela Anderson.

Potrivit presei internaționale, cei doi păstrează legătura de ceva timp și au devenit tot mai apropiați. National Enquirer susține că Tom Cruise este cel care a făcut primul pas în 2024. Atunci, a căutat-o pe blonda din „Baywatch” ca să o felicite personal pentru rolul din „The Last Showgirl”. Interpretarea i-a adus actriței mai multe nominalizări la diverse premii.

„Filmul i-a făcut pe oameni să o vadă pe Pam într-o lumină complet diferită, inclusiv pe Tom. Au ținut legătura de atunci. Cu siguranță există o chimie între ei. Oamenii au observat și i-au spus și lui Tom despre asta”, a mărturisit o sursă pentru National Enquirer.

Tom Cruise și Pamela Anderson, împreună în New York



Dar stați, asta nu e tot! Zvonurile au fost amplificate după ce au fost filmați în timp ce părăseau același hotel din New York, în urmă cu câteva săptămâni. Pamela Anderson s-a oprit atunci pentru a interacționa cu fanii ei, iar Tom Cruise a dat autografe.

După cum prea bine știm, actorul din „Mission: Impossible – 8” preferă să fie discret în privința relațiilor sale, mai ales când sunt la început.

„Este o persoană foarte discretă, așa că până când vor ajunge într-un punct în care să vrea să facă publică relația, Tom va păstra lucrurile pentru el”, a mărturisit o sursă din anturajul actorului de la Hollywood.

Pasiunea comună a celor doi

Potrivit sursei citate, cei doi au o pasiune comună pentru film. Actorul Tom Cruise susține că nu respinge ideea unei relații de durată cu Pamela Anderson. Se pare că acesta o respectă foarte mult și vorbește mereu laudativ despre ea.

„Este o mare cinefilă — acesta este unul dintre lucrurile care i-au apropiat. Pot vorbi ore în șir despre filme și industrie. Vorbește întotdeauna frumos despre ea. Tom are un respect enorm pentru Pam”, a mai declarat sursa.

Cine au fost iubitele lui Tom Cruise

Actorul de la Hollywood a avut relații intens mediatizate cu Mimi Rogers, Nicole Kidman și Katie Holmes. Ultima pe lista sa de cuceriri a fost Ana de Armas, cu care actorul a fost văzut des în public, la diverse întâlniri, dar fără să arate semne de iubire nebunească.

Se pare că cei doi s-au despărțit în octombrie 2025 din cauza „naturii sale controlatoare”. Ana de Armas a ales să facă un pas înapoi, fiind copleșită de comportamentul lui.

„Se comporta mai degrabă ca un regizor, nu ca un iubit. Fiecare cină, fiecare ținută, fiecare plan de weekend — avea observații. Era epuizant”, a spus o sursă despre relația lor.

