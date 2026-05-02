Cum a trecut-o Răzvan Kovacs pe Ella Vișan în telefon, după ce a „combinat-o”. A folosit 3 cuvinte

Povestea dintre Răzvan Kovacs și Ella Vișan a atras rapid atenția publicului, mai ales pentru că a apărut într-un moment neașteptat și într-un context deja încărcat de controverse. Relația lor nu a trecut neobservată, fiind intens comentată în mediul online, dar și în cercurile apropiate emisiunii care i-a făcut cunoscuți. În ciuda valului de reacții, cei doi au ales să își continue parcursul fără să pară afectați de opiniile din exterior.

Totul a devenit și mai discutat după separarea lui Răzvan de Ema Oprișan, alături de care avusese o relație stabilă, oficializată prin căsătorie și consolidată prin apariția unui copil. Din exterior, relația lor părea solidă, însă ruptura a venit surprinzător pentru mulți dintre cei care îi urmăreau. La scurt timp după acest moment, apariția Ellei în viața lui Răzvan a ridicat și mai multe semne de întrebare și a alimentat discuțiile.

Cum a trecut-o Răzvan Kovacs pe Ella Vișan în telefon

Ella nu era nici ea o prezență necunoscută publicului. Participarea ei la reality show, alături de fostul partener, a fost marcată de tensiuni și apropierea de alte persoane din cadrul emisiunii. Experiența trăită acolo a schimbat dinamica relației inițiale, iar finalul nu a fost unul fericit pentru cuplul cu care intrase în competiție.

Într-un moment povestit ulterior în podcast, Răzvan Kovacs a oferit un detaliu simpatic despre începutul interacțiunii cu Ella Vișan. Atunci când au început să vorbească pe WhatsApp, el a ales să o salveze în telefon folosind o formulare simplă, dar sugestivă, formată din trei cuvinte: „ispita mea Ella”.

Legătura dintre Ella și Răzvan a fost privită de unii ca fiind neașteptată, iar de alții ca o continuare firească a interacțiunilor din universul emisiunii. Criticile nu au întârziat să apară, iar unele dintre ele au venit chiar din partea unor persoane care au făcut parte din același cerc. Cu toate acestea, cei doi nu au dat semne că ar vrea să răspundă direct sau să clarifice fiecare acuzație, preferând să își vadă de relație și să împărtășească doar aspectele pozitive.

