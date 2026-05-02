Suma uriașă câștigată anual de actorii din „Friends”. Lisa Kudrow a recunoscut câți bani primesc din reluările serialului

De: Daniel Matei 02/05/2026 | 08:50
Sursa foto: Profimedia

Actrița Lisa Kudrow a dezvăluit recent cât de profitabil rămâne celebrul serial „Friends”, la ani buni după ce producția s-a încheiat.

Vedeta, cunoscută pentru rolul lui Phoebe Buffay, a explicat că distribuția principală continuă să încaseze sume consistente din drepturile reziduale generate de difuzarea serialului în întreaga lume. Aceste câștiguri provin atât din reluările TV, cât și din platformele de streaming, unde „Friends” rămâne extrem de popular.

Potrivit declarațiilor sale, veniturile nu sunt la fel de mari ca în primii ani după încheierea serialului, însă continuă să reprezinte o sursă importantă de câștig pentru actori. Kudrow a sugerat că succesul global al producției contribuie în mod constant la aceste încasări, chiar și după mai bine de două decenii.

Cât câștigă actorii din „Friends”

Lisa Kudrow a dezvăluit că ea și colegii săi din Friends câștigă în continuare aproximativ 20 de milioane de dolari anual din drepturi reziduale, la mai bine de două decenii după încheierea celebrului serial.

Actrița laureată cu premiul Emmy a făcut publică această sumă impresionantă într-un interviu acordat publicației The Times, publicat joia trecută, în timp ce reflecta asupra impactului serialului, scrie Page Six.

Kudrow, care a interpretat-o pe excentrica și binevoitoarea Phoebe Buffay de-a lungul celor 10 sezoane difuzate între 1994 și 2004, a declarat că a revăzut serialul NBC după moartea tragică a colegului său Matthew Perry, în 2023, la vârsta de 54 de ani.

Serialul „Friends”, lansat în 1994, rămâne unul dintre cele mai urmărite sitcomuri din lume, iar popularitatea sa constantă îl transformă într-o sursă stabilă de venit pentru actorii implicați. De-a lungul anilor, distribuția principală a serialului a devenit un exemplu celebru în industrie pentru modul în care a negociat în bloc salariile și drepturile, asigurându-și câștiguri consistente pe termen lung.

