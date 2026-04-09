Femeia care i-a furnizat substanțe periculoase lui Matthew Perry, condamnată! Ce pedeapsă maximă a primit pentru fapta sa

De: Daniel Matei 09/04/2026 | 13:03
Jasveen Sangha, supranumită în presa americană „Regina ketaminei”, a fost condamnată la 15 ani de închisoare de un tribunal federal din Los Angeles, pentru rolul său în furnizarea substanței interzise care a dus la moartea actorului Matthew Perry, în 2023.

Jasveen Sangha, în vârstă de 42 de ani, și‑a recunoscut faptele în fața unui tribunal federal din Los Angeles, unde judecătorul a stabilit că afacerea ei de distribuție de stupefiante a jucat un rol direct în decesul starului din Friends. Este al treilea inculpat condamnat dintre cei cinci care și‑au recunoscut responsabilitatea în cazul morții actorului, scrie Associated Press.

Femeia care i-a dat ketamină lui Matthew Perry, condamnată

Procurorii au arătat în instanță că Sangha a operat un circuit de vânzare de ketamină și alte substanțe din locuința sa din cartierul North Hollywood, adresându‑se „clienților de elită” din industria divertismentului. În cazul lui Perry, una dintre dozele vândute de ea a fost utilizată de actor înainte ca acesta să fie găsit inconștient în casa sa din Los Angeles, în 2023, într‑un incident în care ketamina a fost determinată de autoritățile medicale ca fiind cauza principală a morții.

Deși apărarea sa a argumentat că timpul petrecut în închisoare înainte de sentință ar fi trebuit luat în calcul și a subliniat lipsa cazierului, judecătorul a decis că amploarea activității de distribuție și consecințele sale fatale justifică o pedeapsă semnificativă.

Sentința de 15 ani reprezintă, potrivit procurorilor, o recunoaștere a rolului central pe care Sangha l‑a avut în tragedia care a dus la moartea lui Perry.

Cine este „Regina ketaminei”


În vârstă de 42 de ani, Jasveen are cetățenie americană și britanică. În timpul procesului, procurorii au prezentat-o ca fiind un traficant de droguri foarte activ, cunoscută de clienții ei ca „Regina ketaminei”.

Procurorii au folosit respectiva poreclă adesea, în comunicatele de presă, în documentele judiciare și chiar în numele oficial al cazului.

Casa „reginei” din North Hollywood, California, a fost percheziționată în martie 2024 de agenți ai Drug Enforcement Administration, care au găsit cantități mari de metamfetamină și ketamină.

Ea a fost pusă sub acuzare în iunie 2025, arestată în august și a stat în spatele gratiilor de atunci. Femeia ar fi furnizat droguri din 2019, inclusiv unui bărbat pe nume Cody McLaury, care a murit la câteva ore după ce a consumat ketamina achiziționată de la ea. Inițial, Sangha a negat acuzațiile, dar și-a schimbat pledoaria în august, cu câteva săptămâni înainte de proces.

Ea risca o pedeapsă maximă de 65 de ani de închisoare federală și se află în arest din august 2024. Familia și prietenii au depus mai multe scrisori de susținere la tribunal, iar avocații săi au solicitat o sentință mai blândă, argumentând că „și-a asumat responsabilitatea pentru comportamentul penal grav” și nu avea antecedente penale.

Stadionul din România care va purta numele lui Mircea Lucescu. Cătălin Predoiu a făcut anunțul pe Arena Națională
De ce purtăm haine noi de Paște? De unde provine această tradiție și ce simbolizează
Tragedie în Bihor! Un muncitor a murit după ce s-a răsturnat cu utilajul într-o râpă
Bogdan Stancu și Alexandra Popescu au pus relația pe pauză. Motane, se complică situația! + Primele declarații
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – Corvinul Hunedoara, vineri, 10 aprilie 2026, de la ora 16:00
Ultimele clipe din viața lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat înainte să-și dea ultima suflare
