Medicul acuzat de moartea lui Matthew Perry, găsit vinovat. A fost condamnat la închisoare

Salvador Plasencia, medicul lui Matthew Perry, a primit o condamnare de 30 de luni de închisoare federală pentru furnizarea de ketamină. Aflându-se printre cei cinci acuzați în ancheta privind decesul lui Perry, el este primul care și-a primit sentința în acest caz.

Matthew Perry a fost găsit mort în casa lui din Los Angeles în luna octombrie din anul 2023, la 54 de ani. Actorul care a jucat rolul lui Chandler Bing în ”Friends” era într-o luptă cu depresia și dependența de câțiva ani.

Medicul acuzat de moartea lui Matthew Perry, condamnat la închisoare

Ancheta desfășurată s-a axat pe examinarea modului în care Perry a achiziționat anestezicul disociativ prin rețeaua subterană de droguri din Hollywood.

Familia actorului îl consideră vinovat pe medicul lui Matthew Perry, iar rudele au cerut judecătorului o pedeapsă lungă pentru Salvador Plasencia.

Potrivit presei internaționale, Suzanne Morrison, mama actorului, a vorbit în instanță înainte de pronunțarea sentinței și a menționat mesajele în care medicul îl numea pe Perry „idiot”.

„Ar fi trebuit să-l protejeze pe fiul meu”, a declarat Suzanne Morrison în lacrimi.

Medicul Salvador Plasencia a vorbit și el în instanță și și-a exprimat regretul.

„Am greșit. Nu există nicio scuză. Nu pot repara ce s-a întâmplat. Ar fi trebuit să-l protejez, așa cum a spus mama lui. Îmi pare foarte rău”

El adăugat și faptul că are un fiu de doi ani:

„Vreau să-l cresc cum trebuie. Mă gândesc și la cum să-i explic asta”

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, medicul actorului are de plătit o amendă de 5.600 de dolari. Sentința a fost pronunțată miercuri, iar Plasencia a fost arestat imediat de autoritățile federale.

