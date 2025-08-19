Acasă » Știri » Știri externe » “Regina ketaminei” și-a recunoscut vina în cazul morții lui Matthew Perry. Câți ani de închisoare riscă

De: Adrian Sabau 19/08/2025 | 17:35
Matthew Perry la premiera din Los Angeles a filmului "17 Again" pe 14 aprilie 2009. Foto: Profimedia

Jasveen Sangha, o femeie cunoscută la Hollywood sub numele de „Regina ketaminei”, acuzată că i-a vândut actorului Matthew Perry doza de drog care l-a ucis, a fost de acord să pledeze vinovată în procesul privind moartea vedetei din „Friends”.

Luni, ea a devenit astfel al cincilea și ultimul inculpat acuzat de moartea vedetei din „Friends” care alege un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii federali, evitând un proces care fusese planificat pentru septembrie.

Ea a fost de acord să pledeze vinovată pentru cinci acuzații penale federale, inclusiv furnizarea de ketamină care a dus la moartea lui Perry, au declarat procurorii federali.

Cine este „Regina ketaminei”

În vârstă de 42 de ani, Jasveen are cetățenie americană și britanică. În timpul procesului, procurorii au prezentat-o ca fiind un traficant de droguri foarte activ, cunoscută de clienții ei ca „Regina ketaminei”.

Procurorii au folosit respectiva poreclă adesea, în comunicatele de presă, în documentele judiciare și chiar în numele oficial al cazului, conform CNN.

Casa “reginei” din North Hollywood, California, fusese percheziționată în martie 2024 de agenți ai Drug Enforcement Administration care au găsit cantități mari de metamfetamină și ketamină.

Ea a fost pusă sub acuzare în iunie, arestată în august și a stat în spatele gratiilor de atunci.

„Regina” a fost de acord să pledeze vinovată pentru o acuzație de întreținere a unui spațiu cu droguri, trei capete de acuzare de distribuție de ketamină și o acuzație de distribuție de ketamină care a dus la moarte sau vătămare corporală gravă.

„Ea își asumă responsabilitatea pentru acțiunile ei”, a declarat avocatul lui Sangha, Mark Geragos, pentru CNN.

Într-un caz care nu are legătură cu moartea lui Matthew Perry, ea a recunoscut că i-a vândut patru flacoane de ketamină unui alt bărbat, Cody McLaury, cu câteva ore înainte ca acesta să moară de o supradoză, în 2019.

Câți ani de închisoare riscă „Regina ketaminei”

Sangha își va schimba oficial pledoaria în vinovată în timpul unei audieri viitoare, unde va fi programată pronunțarea sentinței, au spus procurorii. Ea ar putea primi până la 45 de ani de închisoare.

Ea și medicul Salvador Plasencia, care și-a semnat propriul acord de recunoaștere a vinovăției pe 16 iunie, au fost țintele principale ale anchetei.

Alți trei inculpați – medicul Mark Chavez, asistentul personal al actorului, pe nume Kenneth Iwamasa și un prieten al actorului pe nume Erik Fleming – au fost de acord să pledeze vinovați anul trecut. Ei au cooperat cu autoritățile și au dat declarații care i-au implicat pe Sangha și Plasencia.

Cum a ajuns actorul din „Friends” să se aprovizioneze de la „Regina ketaminei”

Perry a fost găsit mort în casa sa din Los Angeles de către Iwamasa, asistentul său, pe 28 octombrie 2023. Medicul legist a decis că principala cauză a morții a fost ketamina, folosită de obicei ca anestezic chirurgical.

Actorul din “Friends” folosea ketamină, prescrisă de medicul său obișnuit, ca tratament legal pentru depresie.

Căutând mai multă ketamină decât i-ar fi dat medicul său, Perry a obținut mai multe doze de la medicul Salvador Plasencia, cu aproximativ o lună înainte de moartea sa.

Mai târziu, a început să se aprovizioneze cu cantități și mai mari de la Sangha, cu aproximativ două săptămâni înainte de moartea sa, au spus procurorii.

Perry și Iwamasa au dat de Sangha prin intermediul prietenului actorului, Fleming. Fleming le-a povestit că ketamina lui Sangha este „nemarcată, dar este uimitoare”.

Fleming le-a mai spus că aceasta se ocupa doar „de bogați și celebrități. Dacă nu ar fi fost o marfă grozavă, și-ar pierde clientela.”

Cu cei doi bărbați acționând ca intermediari, Perry a cumpărat cantități mari de ketamină de la Sangha, inclusiv 25 de flacoane pentru 6.000 de dolari în numerar, cu patru zile înainte de moartea sa. Acea achiziție a inclus dozele care l-au ucis pe actor, au spus procurorii.

În vârstă de 54 de ani, Perry se lupta cu dependența de ani de zile, încă de pe vremea când juca rolul lui Chandler Bing în „Friends”, un rol care l-a făcut una dintre cele mai mari vedete ale generației sale.

(Citește și: Medicul acuzat că i-a furnizat ketamină lui Matthew Perry și-a recunoscut fapta! Câți ani de închisoare riscă)

