Am aflat cu cine petrece Andreea Mantea sărbătorile: „Sunt recunoscătoare pentru că suntem împreună”

Andreea Mantea intră în spiritul sărbătorilor mai emoționată ca niciodată! Prezentatoarea TV a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre planurile ei de Crăciun, tradițiile la care nu renunță niciodată și persoanele cu care își va petrece cele mai importante zile din an.

Andreea Mantea, în vârstă de 39 de ani, are un program aglomerat tot anul, mai ales cu filmările emisiunii Casa Iubirii, de la Kanal D, dar și cu alte proiecte în care se implică, însă recunoaște că în perioada sărbătorilor lasă totul deoparte și se dedică în totalitate familiei. Crăciunul și Revelionul nu o prind niciodată singură, ci în mijlocul celor dragi, acolo unde spune că se simte cel mai împlinită. Pentru vedetă, timpul petrecut alături de băiețetul ei, David, în vârstă de 10 ani, este cel mai important lucru din lume.

„Pentru mine sărbătorile sunt despre familie”

CANCAN.RO: Ce înseamnă pentru tine sărbătorile în familie și ce planuri ai pentru anul acesta?

Andreea Mantea: Pentru mine sărbătorile sunt despre familie, masă împreună, tradiții, povești, apropiere. Sunt recunoscătoare pentru fiecare moment în care suntem toți la aceeași masă. Sărbătorile au o valoare sentimentală uriașă pentru mine: despre rădăcini, continuitate și amintiri care rămân o viață întreagă. Crăciunul este perioada în care simt cel mai profund legătura cu ai mei, o perioadă în care timpul parcă încetinește și totul capătă altă lumină. Nu am făcut încă planuri clare pentru anul acesta, dar un lucru e sigur: vom fi împreună si ne vom bucura de sarbatori.

CANCAN.RO: Ai un ritual sau o tradiție specială de Crăciun sau de Revelion?

Andreea Mantea: Da, și este unul care îmi este foarte drag. Împodobim bradul împreună, este momentul nostru plin de emoție și magie. Ascultăm colinde, aprindem luminițele, gătim preparate tradiționale românești, facem cozonac și sarmale. În noaptea de Revelion ne punem întotdeauna o dorință, un mic ritual care a rămas constant an de an.

CANCAN.RO: Care este cel mai frumos cadou pe care l-ai primit sau pe care l-ai făcut din inimă?

Andreea Mantea: Cel mai frumos cadou pe care mi l-a oferit viața este David. Dincolo de orice obiect, cred că cel mai prețios cadou pe care îl putem darui sau primi este timpul nostru, prezența noastră autentică, momentele în care suntem cu adevărat acolo pentru cei pe care îi iubim.

