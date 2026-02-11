Acasă » Știri » Indemnizație creștere copil 2026. Acte necesare și termenul de depunere

Indemnizație creștere copil 2026. Acte necesare și termenul de depunere

De: Irina Vlad 11/02/2026 | 23:35
Concediul pentru creșterea copilului se acordă timp de doi ani de la naștere, respectiv 3 ani în cazul minorilor cu handicap. De regulă, această perioadă începe după finalizarea concediului de maternitate, care include 42 de zile obligatorii după naștere.

Concediul poate fi solicitat de oricare dintre părinți, dacă ambii îndeplinesc condițiile legale. Condiția principală este realizarea, timp de cel puțin 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, a unor venituri supuse impozitului pe venit.

Indemnizația lunară pentru creșterea copilului este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii celui mic, indiferent de veniturile obținute anterior.

Indemnizația minimă pentru creșterea copilului este de 1.650 de lei, iar indemnizația maximă este de 8.500 de lei brut. Acești bani nu sunt impozitați cu impozit pe venit, însă se aplică o contribuție de 10% la asigurările sociale de sănătate CASS, reducând astfel suma netă primită de mamă sau tată. Plata indemnizației se face lunar, pentru luna precedentă.

Ce acte ai nevoie să beneficiezi de indemnizația de creștere copil

Dosarul pentru obținerea concediului și indemnizației de creștere copil se depune la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială din localitatea de domiciliu sau reședință – în termen de 60 de zile lucrătoare de la finalizarea concediului de maternitate. Ca termen de soluționare, de regulă, sunt alocate 15 zile lucrătoare de la înregistrare. Dosarul trebuie să conțină următoarele acte:

  • Act de identitate al părintelui
  • Certificatul de naștere al copilului
  • Documente care atestă veniturile realizate
  • Adeverință eliberată de anhajator
  • Dovada suspendării contractului de muncă
  • Extras de cont pentru plata indemnizației

Separat de concediul de creștere, tatăl poate beneficia de concediu paternal plătit – în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului. Durata concediului este de 10 zile lucrătoare + 5 zile în plus dacă părintele dovedește că a absolvit un curs de puericultură.

Concediul este plătit de angajator și are valoarea salariului lunar de la acel moment. Contractul de muncă nu suferă modificări, iar după întoarcerea din concediu paternal, angajatorul își va relua postul, în condiții similare.

