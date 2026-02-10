Acasă » Știri » Noua metodă prin care bătrânii sunt tâlhăriți în propria lor casă. Ce a pățit o pensionară de 75 de ani din București

Noua metodă prin care bătrânii sunt tâlhăriți în propria lor casă. Ce a pățit o pensionară de 75 de ani din București

De: Andreea Stăncescu 10/02/2026 | 15:13
Unei bătrâne i s-au furat 2.200 de lei

O femeie în vârstă de 75 de ani din București a trecut printr-o experiență traumatică, după ce a fost jefuită chiar în propria locuință de doi tineri care s-au prezentat drept comercianți. Aceștia au reușit să o păcălească și să îi fure întreaga pensie.

Incidentul a avut loc pe 19 ianuarie, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere, făcute publice ulterior de Poliția Capitalei, arată cum cei doi au intrat în bloc și apoi în apartamentul victimei. Sub pretextul că vând parfumuri, au câștigat încrederea femeii, iar apoi au cerut permisiunea să folosească baia.

FOTO: Pixabay

Bărbații au furat 2.200 de lei

Odată ajunși în interior, nu s-au limitat la scopul declarat, ci au început să caute prin locuință. Într-un dulap, într-un buzunar de geacă, au găsit suma de 2.200 de lei, bani care reprezentau pensia bătrânei. Pentru a se asigura că pot pleca fără probleme, au amenințat-o și au părăsit locuința cu banii.

„Sub pretextul vânzării de parfumuri și invocând ulterior necesitatea folosirii toaletei, autorii au pătruns în locuința unei persoane vătămate în vârstă de 75 de ani, aflată într-o stare evidentă de vulnerabilitate.

Odată intrați în locuință, aceștia au început să cotrobăie, iar într-un buzunar al unei geci (dintr-un dulap) au descoperit suma de 2.200 de lei, reprezentând pensia bătrânei. Banii au fost sustrași, iar pentru a-și asigura scăparea, autorii au amenințat victima cu un cuțit”, se arată în conicatul transmis de Poliția Capitalei.

Polițiștii au reușit să îi identifice pe suspecți, doi tineri de 18 și 28 de ani. În urma investigațiilor, anchetatorii au efectuat percheziții la domiciliile acestora, iar ambii au fost ulterior prinși și reținuți. Cazul scoate din nou în evidență pericolul la care sunt expuse persoanele în vârstă și importanța de a nu permite accesul străinilor în locuință.

