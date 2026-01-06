Acasă » Știri » Noua escrocherie care îi lasă pe români fără bani. Mesajul pe care trebuie să îl ignore imediat

Noua escrocherie care îi lasă pe români fără bani. Mesajul pe care trebuie să îl ignore imediat

De: Alina Drăgan 06/01/2026 | 23:50
Noua escrocherie care îi lasă pe români fără bani / Foto: Pexels

Escrocii devin tot mai inventivi, iar metodele de înșelătorie se schimbă de la o zi la alta. Tot mai mulți români ajung să cadă în capcană și rămân cu buzunarele goale. O nouă metodă de fraudă face ravagii în această perioadă, iar oamenii sunt păcăliți printr-un simplu mesaj. Dacă îl primiți nu trebuie să îl deschideți.

Noua înșelătorie se răspândește rapid și profită de un context extrem de comun, așteptarea unui colet. Metoda poartă numele de „curierul fantomă” și a devenit deja un fenomen alarmant. Zilnic, firmele de livrări sunt sesizate de clienți păgubiți, care au fost convinși să își introducă datele bancare pe site-uri fantomă, care au ajuns aproape imposibil de deosebit de cele reale.

Noua escrocherie care îi lasă pe români fără bani.

Metoda „curierul fantomă” este simplă și se pare și extrem de eficientă. Totul începe cu un SMS primit de pe un număr necunoscut. În acest mesaj, destinatarul este anunțat că un colet nu a putut fi livrat și că este necesară alegerea unei noi adrese sau a unui locker. Mesajul conține un link care pare să ducă spre site-ul unei firme cunoscute de curierat.

Însă, după accesarea link-ului, utilizatorul este direcționat către o pagină care arată aproape identic cu cea oficială. Acolo i se spune că toate lockerele sunt ocupate și că trebuie selectată o altă opțiune de livrare. Aici ar trebuie să apară primele semne de întrebare, însă mulți merg mai departe și sunt convinși că trebuie să urmeze procedura.

„Am accesat link-ul respectiv pentru că părea cât se poate de legitim. Pe pagina aia îmi spunea că toate lockerele sunt pline. Mi-a apărut să aleg de pe hartă nu știu ce locker. Și atunci a fost o chestie dubioasă, pentru că nu se putea alege mai nimic”, a explicat o păgubită.

Dar următorul pas este cel mai „periculos”. Pagina solicită datele cardului bancar, numele complet și adresa. Odată introduse aceste informații, banii pot dispărea în câteva secunde. Mulți români au fost păcăliți astfel, iar reprezentanții firmelor de livrări atrag atenția că astfel de solicitări nu sunt niciodată reale.

„Noi nu cerem taxe pentru programarea livrării, nu cerem date cu caracter personal, nu cerem informații confidențiale prin SMS. În general, mesajele false au greșeli gramaticale sau au exprimări pe care nu le folosim uzual în limbajul nostru cotidian. De obicei au numele companiei scris greșit sau alte cuvinte adăugate în link-ul respectiv”, a declarat Adriana Manu, reprezentant firmă livrări.

O femeie credea că și-a găsit dragostea vieții, după ce a cunoscut un ”prinț” nigerian. Ce s-a întâmplat după ce i-a trimis 200.000 euro

Gabriela Lucuțar, la un pas să-și ia țeapa vieții! Afacerea propusă de o persoană publică avea să-i golească conturile: ”Totul era pus la punct”

