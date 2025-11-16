Acasă » Știri » Ai Revolut? Mare atenție, ești pasibil de fraudă prin apel telefonic

Ai Revolut? Mare atenție, ești pasibil de fraudă prin apel telefonic

De: Alina Drăgan 16/11/2025 | 17:41
Ai Revolut? Mare atenție, ești pasibil de fraudă prin apel telefonic
Revolut, semnal de alarmă /Foto: Profimedia

Semnal de alarmă din partea Revolut! A crescut semnificativ numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice false. Numeroși utilizatori au fost vizați, iar compania își sfătuiește clienții să fie cât se poate de atenți. Ce trebuie să faci pentru a nu pica în capcana escrocilor?

Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice, prin care sunt vizaţi utilizatorii Revolut, a înregistrat o creştere semnificativă, arată DNSC. Statisticile oficiale relevă faptul că numai în anul 2024 sistemele automate şi echipa de prevenire a fraudelor din cadrul Revolut au reuşit să blocheze tranzacţii frauduloase de peste 600 milioane de lire sterline.

„În contextul intensificării activităţilor de shopping online, inclusiv a campaniilor de Black Friday, Revolut semnalează o creştere semnificativă a tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), în care atacatorii pretind că reprezintă platforma financiară, o bancă sau o instituţie publică.

Scopul acestor apeluri este de a convinge victimele să confirme tranzacţii fictive, să trimită bani într-un ‘cont sigur’ sau să divulge date sensibile precum PIN-uri, coduri de autentificare sau informaţii personale. Fraudatorii folosesc numere de telefon care par legitime, uneori cu prefix românesc, şi adoptă un ton urgent sau autoritar pentru a presa utilizatorii să acţioneze rapid. Unii apelanţi se prezintă chiar drept agenţi ai serviciului de suport Revolut”, notează specialiştii.

Revolut, semnal de alarmă

În acest context, reprezentanții Revolut transmit un semnal de alarmă și spun că nu contactează niciodată utilizatorii prin apel telefonic direct, decât dacă un apel a fost stabilit anterior prin chat-ul din aplicaţie.

Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție de vârstă și de înălțime
Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„Vom apela doar prin aplicaţia noastră securizată. Orice apel primit ‘din senin’ – indiferent de numărul afişat sau de explicaţie – trebuie considerat o tentativă de fraudă”, subliniază compania.

Mai mult, Revolut precizează că nu va solicita niciodată în timpul unui apel trimiterea banilor într-un „safe account”, efectuarea unei plăţi de orice fel, ignorarea avertismentelor din aplicaţie sau transmiterea PIN-ului, a codurilor OTP sau a datelor personale.

Semnele unei înşelătorii de tip spoofing sunt:

  • apelul vine direct pe telefon, nu prin aplicaţia Revolut;
  • este nesolicitat şi apare neaşteptat;
  • apelantul nu vorbeşte fluent limba română sau adoptă un ton presant;
  • este invocată o tranzacție de care nu ştii;
  • eşti îndemnat să trimiţi bani, să oferi date sau să instalezi aplicaţii suspecte.

Se recomandă în cazul primirii unui apel suspect, destinatarii să închidă imediat apelul, să verifice în aplicaţie (în chat) dacă Revolut a încercat să îi contacteze, să raporteze incidentul în aplicaţie şi la autorităţi (ANCOM, DNSC, Poliţia Română), precum şi să nu trimită bani şi să nu divulge nicio informaţie personală.

Noua escrocherie de pe Facebook cu telefoane de 49 de lei. Românii au căzut în plasă și au rămas fără bani în conturi

O nouă înșelătorie! Cum reușesc curierii falși să păcălească oamenii prin metoda „coletul”

Tags:
Iți recomandăm
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit viral
Știri
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit viral
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”
Știri
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”
Un polițist s-a împușcat în cap într-un apartament din Giurgiu
Mediafax
Un polițist s-a împușcat în cap într-un apartament din Giurgiu
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
O limbă europeană, la o generație distanță de dispariție: „Sunt absolut înconjurați de engleză”
Adevarul
O limbă europeană, la o generație distanță de dispariție: „Sunt absolut înconjurați de...
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Tragedii cu repetiție, la stomatologie și la maternitate. Rogobete: peste 20 de clinici care nu respectă normele, închise
Mediafax
Tragedii cu repetiție, la stomatologie și la maternitate. Rogobete: peste 20 de clinici...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Click.ro
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a rezolvat unul din marile mistere ale matematicii
Digi24
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit ...
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit viral
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna ...
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”
Lydia, o învățătoare de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, în pat. Ce s-a întâmplat cu ea
Lydia, o învățătoare de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, în pat. Ce s-a întâmplat cu ea
Bosniacii, jigniri fără precedent pentru Mircea Lucescu! Cum l-au numit
Bosniacii, jigniri fără precedent pentru Mircea Lucescu! Cum l-au numit
Andreea Bălan se uită la Victor Cornea ca la un zgârie-nori! Dragostea nu ține cont de centimetri
Andreea Bălan se uită la Victor Cornea ca la un zgârie-nori! Dragostea nu ține cont de centimetri
Colegii Ștefaniei Szabo au pornit o anchetă internă! Detalii de ultima oră despre fostul soț al ...
Colegii Ștefaniei Szabo au pornit o anchetă internă! Detalii de ultima oră despre fostul soț al acesteia
Vezi toate știrile
×